Estados Unidos novamente em “shutdown” e desta vez por causa do ICE

Os Estados Unidos entraram hoje em paralisação parcial do Governo, mas com esperança de que esta nova paralisação orçamental fique resolvida no início da semana após uma votação no Congresso.

Esta é a segunda vez no atual mandato de Donald Trump que as agências federais norte-americanas entram em paralisação parcial, que acontece apenas três meses após o mais longo “shutdown” da história do país.

Desta vez o motivo está relacionado com a recusa dos democratas em aprovar um orçamento para a segurança interna sem que sejam decididas restrições à polícia de imigração, na sequência dos recentes disparos mortais de agentes federais em Minneapolis.

Ainda na sexta-feira, o Senado conseguiu aprovar um texto orçamental que deverá permitir que a paralisação seja de curta duração, estando apenas dependente da sua aprovação na Câmara dos Representantes, o que deverá acontecer no início da semana.

Na segunda-feira, a Câmara dos Representantes recebe o projeto de financiamento de várias agências, que inclui manter inalterado durante duas semanas o financiamento atual do Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês).

O DHS tem sido fortemente criticado pelas operações desenvolvidas em Minneapolis, onde dois residentes já foram mortos a tiro por agentes de imigração.

A votação no Senado ocorreu na sexta-feira e a sua aprovação na Câmara dos Representantes foi adiada para segunda-feira, o que causou o encerramento parcial desde a meia-noite.

A incerteza sobre se o encerramento seria prolongado terminou após um acordo bipartidário entre democratas e republicanos, com o apoio do Presidente Donald Trump, que deu luz verde a cinco projetos de dotações orçamentais e uma prorrogação temporária do financiamento para o controverso DHS.

Como a Câmara dos Representantes só se reunirá na segunda-feira, o Pentágono e a maioria das agências nacionais, incluindo a agência tributária do Serviço de Impostos Internos, fecharam temporariamente as suas portas.

Embora o presidente da Câmara dos Representantes tenha indicado que tentarão aprovar o pacote de projetos quando os legisladores regressarem na segunda-feira, a votação não será fácil, pois legisladores de ambos os partidos já expressaram as suas divergências sobre o financiamento do DHS.

Se os republicanos se opõem a alterações no orçamento da agência, os democratas procuram maior fiscalização daquela agência de segurança, mas apoiarão os restantes cinco projetos a votação.

“Não votarei a favor de um projeto de lei do DHS que não financie e empodere completamente o ICE (Serviço de Imigração e Controle Alfandegário)”, advertiu o representante republicano do Texas Dan Crenshaw.

Já os democratas exigem uma série de medidas para aprovar o orçamento, como acabar com as patrulhas migratórias itinerantes, endurecer as regras para exigir mandados de busca em casas de imigrantes, proibir o uso de máscaras pelos agentes e exigir que eles tenham identificação adequada e câmaras corporais.

Se a Câmara conseguir chegar a um acordo, o pacote de seis projetos de financiamento será enviado ao Presidente Trump para ratificação, momento em que termina o encerramento do Governo.

As paralisações de fim de semana, como esta, são bastante comuns e não têm o mesmo impacto que a do ano passado que, entre 1 de outubro e 12 de novembro, bateu um recorde nacional ao prolongar a paralisação do Governo por mais de 43 dias.