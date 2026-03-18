Polícia Judiciária realiza novas buscas no Funchal e Santa Cruz

Um grupo de inspetores da Polícia Judiciária (PJ) encontra-se na Madeira desde segunda-feira, dia em que decorreu a preparação da operação que está a ser desenvolvida ao longo dos últimos dois dias. As diligências tiveram início ainda ontem, com ações no Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), estendendo-se hoje à Câmara Municipal de Santa Cruz (CMSC).

Neste último caso, em causa está uma investigação relacionada com alegadas irregularidades em contratos de concursos de recrutamento de recursos humanos, na sequência de uma queixa apresentada por uma residente no Caniço. As autoridades procuram apurar eventuais práticas ilícitas no processo de seleção e contratação.

Paralelamente, o caso que envolve a Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas (SREI) estará interligado com o IMT. No entanto, até ao momento, não foi possível apurar junto de fontes oficiais qual a natureza concreta das suspeitas que motivaram as buscas em curso durante o dia de ontem. Não há, para já, pessoas detidas em nenhum dos casos.