ANAFRE: Celso despede-se e oferece ajuda ao continente

Celso Bettencourt fez esta tarde um breve discurso no congresso nacional da ANAFRE. O atual presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos é também coordenador da associação de freguesias na Região até eleição do seu sucessor.

Aos congressistas, reunidos em Portimão, Celso lembrou o quanto aprendeu e cresceu politicamente na ANAFRE, onde fez um mandato como membro do Conselho Geral e dois como coordenador da delegação regional.

“Os autarcas de freguesia trabalham muito. São a base do poder local”, disse Celso enaltecendo o papel “daqueles que estão na linha da frente” em situações difíceis como a que neste momento atinge grande parte do centro do país.

Na sua intervenção, o autarca assumiu que a ANAFRE vai reunir as 54 freguesias da Madeira para uma resposta solidária a “mandar para as zonas afetadas” pelo mau tempo no continente.

Disse ainda que a nova direção deve continuar a lutar pela revisão do estatuto do eleito local. Tal como já anunciado no JM, Celso Bettencourt pede mais autarcas a tempo inteiro para dar melhor resposta aos cidadãos.

Defendeu ainda uma revisão da Lei das Finanças Locais e mais autonomia financeira com maior participação nos impostos arrecadados pelo Estado.