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Von der Leyen garante compromisso da UE com direito internacional após reunião com Guterres

    Von der Leyen garante compromisso da UE com direito internacional após reunião com Guterres
Lusa

Mundo
Data de publicação
18 Março 2026
18:44

A presidente da Comissão Europeia assegurou hoje que a União Europeia (UE) está comprometida em defender o direito internacional, após um encontro em Bruxelas com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

“Estamos fortemente comprometidos em defender o direito internacional e em construir um mundo onde a cooperação multilateral prevalece”, garantiu Ursula von der Leyen numa publicação na rede social X, após um encontro com António Guterres.

Na mensagem, a presidente da Comissão Europeia recordou que a UE e os seus Estados-membros são o “maior contribuidor” para a Organização das Nações Unidas (ONU), considerando que a reunião de hoje com António Guterres ocorreu numa altura oportuna.

“As repercussões da guerra no Médio Oriente são globais e é nossa responsabilidade trabalhar para uma desescalada e para uma solução diplomática”, afirmou.

O encontro de Ursula von der Leyen com António Guterres realizou-se depois de, na semana passada, a presidente da Comissão Europeia ter sido muito criticada, por eurodeputados e por Estados-membros do bloco como a França ou Espanha, por ter afirmado que a UE já não pode ser “guardiã da velha ordem mundial” e que não pode contar apenas no direito internacional para defender os seus interesses.

Perante as críticas a esse discurso, Von der Leyen viria dois dias depois a garantir, perante o Parlamento Europeu, em Estrasburgo, que a UE “defenderá sempre” os princípios do direito internacional.

“A UE foi fundada como um projeto de paz. O nosso compromisso inabalável com a paz, com os compromissos da Carta das Nações Unidas e com o direito internacional é tão central hoje como era no momento da nossa criação. E nós respeitaremos sempre esses princípios”, afirmou Ursula von der Leyen na altura.

António Guterres está a ter hoje encontros com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e com António Costa em Bruxelas, antes de participar na quinta-feira num almoço de trabalho com os chefes de Estado e de Governo dos 27 da UE no âmbito da cimeira do Conselho Europeu.

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