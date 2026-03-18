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Respostas domiciliárias assumem “prioridade” no debate sobre envelhecimento no setor social

    Respostas domiciliárias assumem “prioridade” no debate sobre envelhecimento no setor social
    Fórum de Enfermeiros do Setor Social, promovido pela Ordem dos Enfermeiros, decorreu esta quarta-feira no Funchal.
Redação

Região
Data de publicação
18 Março 2026
21:09

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, participou esta quarta-feira no Fórum de Enfermeiros do Setor Social, promovido pela Ordem dos Enfermeiros, que decorreu no Funchal, reunindo enfermeiros do setor social para debater os desafios do envelhecimento e da prestação de cuidados na Região.

A sessão contou com a presença do bastonário da Ordem dos Enfermeiros, Luís Filipe Barreira, da presidente da Secção Regional da Madeira, Teresa Espírito Santo, da diretora regional para as Políticas Públicas Integradas e Longevidade, Ana Clara Silva, bem como da enfermeira Ana Barradas, que apresentou uma análise da realidade demográfica da Região.

Na sua apresentação, Ana Barradas destacou o envelhecimento progressivo da população e o consequente aumento das necessidades de cuidados, com impacto nas respostas existentes, nomeadamente nas Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) e na Rede de Cuidados Continuados Integrados.

Por seu turno, Paula Margarido sublinhou a importância de continuar a qualificar e reforçar as respostas existentes, designadamente ao nível das respostas intermédias, assegurando transições adequadas após situações clínicas, sempre em articulação com os serviços de saúde e centradas no bem-estar dos utentes.

A governante destacou ainda a aposta deste Governo Regional na adaptação das habitações às necessidades da população idosa, referindo o programa ‘Regressar a Casa’, que visa promover melhores condições de segurança, acessibilidade e autonomia no domicílio.

Foi reforçado que o apoio domiciliário é já uma prioridade nas políticas de envelhecimento, sendo um eixo que continuará a ser aprofundado, permitindo que os idosos permaneçam no seu meio habitual com qualidade de vida, segurança e dignidade.

Neste âmbito, foi sublinhado que a Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude e a Secretaria Regional da Saúde atuam em total sintonia, assegurando uma resposta articulada que tem vindo a ser consolidada e que será progressivamente reforçada, com foco no domicílio.

Foi ainda destacada a importância de equipas multidisciplinares e de uma intervenção coordenada no terreno, envolvendo cuidadores informais, ajudantes domiciliárias e profissionais de saúde, garantindo um acompanhamento próximo, contínuo e humanizado.

“O reforço dos cuidados no domicílio continuará a ser uma prioridade promovendo maior conforto e segurança para os utentes, evitando deslocações desnecessárias e contribuindo para uma melhor qualidade de vida, sempre em estreita articulação com os serviços de saúde”.

A governante deixou ainda uma palavra de reconhecimento aos enfermeiros do setor social, destacando o seu “papel essencial na proximidade, na humanização dos cuidados e na resposta aos desafios do envelhecimento”, sublinhando que o seu “contributo é determinante para a qualidade e sustentabilidade das respostas na Região”.

O Fórum de Enfermeiros do Setor Social constituiu, segundo a Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, “um importante momento de reflexão e partilha, reforçando um caminho já em curso de atuação articulada entre os setores social e da saúde, orientado para respostas cada vez mais próximas, integradas e centradas nas pessoas”.

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