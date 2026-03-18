Respostas domiciliárias assumem “prioridade” no debate sobre envelhecimento no setor social

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, participou esta quarta-feira no Fórum de Enfermeiros do Setor Social, promovido pela Ordem dos Enfermeiros, que decorreu no Funchal, reunindo enfermeiros do setor social para debater os desafios do envelhecimento e da prestação de cuidados na Região.
A sessão contou com a presença do bastonário da Ordem dos Enfermeiros, Luís Filipe Barreira, da presidente da Secção Regional da Madeira, Teresa Espírito Santo, da diretora regional para as Políticas Públicas Integradas e Longevidade, Ana Clara Silva, bem como da enfermeira Ana Barradas, que apresentou uma análise da realidade demográfica da Região.
Na sua apresentação, Ana Barradas destacou o envelhecimento progressivo da população e o consequente aumento das necessidades de cuidados, com impacto nas respostas existentes, nomeadamente nas Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) e na Rede de Cuidados Continuados Integrados.
Por seu turno, Paula Margarido sublinhou a importância de continuar a qualificar e reforçar as respostas existentes, designadamente ao nível das respostas intermédias, assegurando transições adequadas após situações clínicas, sempre em articulação com os serviços de saúde e centradas no bem-estar dos utentes.
A governante destacou ainda a aposta deste Governo Regional na adaptação das habitações às necessidades da população idosa, referindo o programa ‘Regressar a Casa’, que visa promover melhores condições de segurança, acessibilidade e autonomia no domicílio.
Foi reforçado que o apoio domiciliário é já uma prioridade nas políticas de envelhecimento, sendo um eixo que continuará a ser aprofundado, permitindo que os idosos permaneçam no seu meio habitual com qualidade de vida, segurança e dignidade.
Neste âmbito, foi sublinhado que a Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude e a Secretaria Regional da Saúde atuam em total sintonia, assegurando uma resposta articulada que tem vindo a ser consolidada e que será progressivamente reforçada, com foco no domicílio.
Foi ainda destacada a importância de equipas multidisciplinares e de uma intervenção coordenada no terreno, envolvendo cuidadores informais, ajudantes domiciliárias e profissionais de saúde, garantindo um acompanhamento próximo, contínuo e humanizado.
“O reforço dos cuidados no domicílio continuará a ser uma prioridade promovendo maior conforto e segurança para os utentes, evitando deslocações desnecessárias e contribuindo para uma melhor qualidade de vida, sempre em estreita articulação com os serviços de saúde”.
A governante deixou ainda uma palavra de reconhecimento aos enfermeiros do setor social, destacando o seu “papel essencial na proximidade, na humanização dos cuidados e na resposta aos desafios do envelhecimento”, sublinhando que o seu “contributo é determinante para a qualidade e sustentabilidade das respostas na Região”.
O Fórum de Enfermeiros do Setor Social constituiu, segundo a Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, “um importante momento de reflexão e partilha, reforçando um caminho já em curso de atuação articulada entre os setores social e da saúde, orientado para respostas cada vez mais próximas, integradas e centradas nas pessoas”.
Estava eu descansadinha, num destes dias em que só queremos fechar o computador e não fazer nada no sofá. Tinha ouvido falar de um novo documentário, disponível...
O partido Chega continua a colecionar os seus cromos de acontecimentos a uma velocidade incrível. Um partido que em tão pouco tempo, dizendo mal de tudo...
Neste momento devem estar a pensar, “Mas que raio de título é este?” Foi inspirado numa canção infantil que ouvi há tempos. Só tem uma frase que é a seguinte:...
Já tanto se disse e escreveu sobre o Subsídio Social de Mobilidade (SSM), mas não é demais reforçar o rol de queixas e críticas em seu torno, pelo contrário....
DE LETRA E CAL
Nesta última semana, despedimo-nos de um dos grandes da literatura portuguesa: António Lobos Antunes. Nas inúmeras homenagens que lhe fizeram, estava a...
Diz-se que o bater de asas de uma borboleta pode provocar uma tempestade do outro lado do mundo. No caso da energia, não é apenas uma metáfora: basta uma...
Angola é um daqueles lugares que nos baralha as referências. Chegamos convencidos de que vamos encontrar algo relativamente familiar. Afinal, são quase...
GATEIRA PARA A DIÁSPORA
Nestas férias, aconteceu-nos o Quénia. Pensar em tal país era-nos longínquo; lembrávamo-nos certamente de Karen Blixen, e do seu Out of Africa [África...
Os mais velhos lembram-se do tempo em que corria uma silenciosa teoria no sentido de não se falar de problemas para não os despertar.
Era uma espécie de...
No ano em que se celebram os 50 anos da publicação da CRP/1976 e, muito particularmente, aquilo que esta tem de inovador em termos de afirmação constitucional...
A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em maio terminou hoje no mercado de futuros de Londres em alta de 3,83%, para os 107,38 dólares, pela...
A Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, demitiu hoje o ministro da Defesa, Vladimir Padrino, que chefiou as Forças Armadas durante quase todo...
A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, participou esta quarta-feira no Fórum de Enfermeiros do Setor Social, promovido...
Mais de dois mil militantes do PSD/Madeira sufragaram hoje a lista única apresentada por Miguel Albuquerque à liderança do partido.
De um total de 2.497...
Uma equipa da Polícia de Segurança Pública (PSP) está a realizar buscas por um turista de 75 anos, dado como desaparecido desde o final da tarde na zona...
Já está aberta ao público, desde esta manhã, a 57.ª edição do Mercado de Automóveis Usados, uma iniciativa que reúne diversos stands e profissionais do...
A queda de neve nesta tarde de quarta-feira obrigou ao encerramento de vários troços rodoviários na do paul da Serra, nomeadamente na ER 209, entre o Sítio...
O tribunal deu cinco dias à Marinha para enviar as informações pedidas pelo perito, no processo do NRP Mondego, e pediu esclarecimentos sobre a venda...
Portugal poderá avançar para uma aplicação provisória do acordo entre a União Europeia (UE) e o Mercosul, atualmente no Tribunal de Justiça da UE, anunciou...
A presidente da Comissão Europeia assegurou hoje que a União Europeia (UE) está comprometida em defender o direito internacional, após um encontro em Bruxelas...