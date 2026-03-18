Inaugurada a 57.ª edição do Mercado de Automóveis Usados

Já está aberta ao público, desde esta manhã, a 57.ª edição do Mercado de Automóveis Usados, uma iniciativa que reúne diversos stands e profissionais do setor automóvel, oferecendo aos consumidores uma ampla oferta de viaturas a preços competitivos.

O evento, que decorre até este domingo no Madeira Tecnoplo, apresenta soluções para diferentes perfis e orçamentos, desde veículos utilitários a viaturas familiares e comerciais, destacando-se ainda as facilidades de financiamento e as garantias associadas à aquisição.

José Manuel Rodrigues, secretário regional da Economia esteve presente na inauguração e sublinhou a crescente relevância deste mercado para a dinamização do setor automóvel na Região.

“É de enorme satisfação saber que praticamente todos os stands aqui presentes, e são nove, já fizeram negócio neste primeiro dia, isto é, já houve venda de carros. Isto significa a confiança na economia regional, apesar das circunstâncias internacionais”, referiu.A organização prevê receber centenas de visitantes ao longo destes quatro dias de evento, este que se tem vindo a afirmar como uma referência no panorama automóvel da Região Autónoma da Madeira.