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Inaugurada a 57.ª edição do Mercado de Automóveis Usados

    Inaugurada a 57.ª edição do Mercado de Automóveis Usados
    Mercado decorre até domingo no Madeira Tecnopolo. Joana Sousa
Douglas da Silva

Região
Data de publicação
18 Março 2026
19:48

Já está aberta ao público, desde esta manhã, a 57.ª edição do Mercado de Automóveis Usados, uma iniciativa que reúne diversos stands e profissionais do setor automóvel, oferecendo aos consumidores uma ampla oferta de viaturas a preços competitivos.

O evento, que decorre até este domingo no Madeira Tecnoplo, apresenta soluções para diferentes perfis e orçamentos, desde veículos utilitários a viaturas familiares e comerciais, destacando-se ainda as facilidades de financiamento e as garantias associadas à aquisição.

José Manuel Rodrigues, secretário regional da Economia esteve presente na inauguração e sublinhou a crescente relevância deste mercado para a dinamização do setor automóvel na Região.

“É de enorme satisfação saber que praticamente todos os stands aqui presentes, e são nove, já fizeram negócio neste primeiro dia, isto é, já houve venda de carros. Isto significa a confiança na economia regional, apesar das circunstâncias internacionais”, referiu.A organização prevê receber centenas de visitantes ao longo destes quatro dias de evento, este que se tem vindo a afirmar como uma referência no panorama automóvel da Região Autónoma da Madeira.

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