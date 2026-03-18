Neve encerra estradas e provoca constrangimentos nas zona do Paul da Serra

A queda de neve nesta tarde de quarta-feira obrigou ao encerramento de vários troços rodoviários na do paul da Serra, nomeadamente na ER 209, entre o Sítio da Malhadinha e o entroncamento com a ER 105, no Paúl da Serra, e na ER 210, entre o Sítio do Lombo da Velha e a Fonte do Bispo.
No concelho de Santana, como já referido aqui, a precipitação foi significativa, com um acumulado de 31,3 milímetros desde a meia-noite, acompanhado por uma temperatura de 7,6°C.
Registou-se também queda de neve no Pico Ruivo, na zona compreendida entre o Pico das Pedras e a Achada do Teixeira, situação que já levou ao corte de uma estrada.
O frio intenso e a neve nas terras altas marcam o estado do tempo na região até ao início da tarde de hoje, com destaque para as temperaturas mais baixas registadas nas áreas montanhosas, como o Pico Ruivo e o Pico do Areeiro.
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