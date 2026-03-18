Estrada encerrada em Santana devido à queda de neve

A ER218 foi encerrada ao trânsito entre o Pico das Pedras e a Achada do Teixeira, Santana, devido a queda de neve.

Entre as 00h00 e as 13h00 desta quarta-feira, o estado do tempo na Madeira ficou marcado por temperaturas relativamente baixas, sobretudo nas zonas de maior altitude, bem como por períodos de precipitação e vento moderado a forte em vários pontos do arquipélago.

O frio intenso e queda de neve nas terras altas marca estado do tempo na Madeira até ao início da tarde de hoje. O destaque vai, no entanto, para as temperaturas mais baixas registadas nas zonas montanhosas, no Pico Ruivo e Pico do Areeiro.

No Pico do Areeiro, os termómetros desceram até aos -1,3°C, com uma temperatura de -0,9°C às 13h, evidenciando condições de frio intenso. No entanto, as estradas ainda estão abertas.

Em Santana, o registo de precipitação foi significativo, acumulando 31,3 mm desde a meia-noite, com temperatura de 7,6°C. Também houve queda de neve no Pico Ruivo, na zona entre o Pico das Pedras e a Achada do Teixeira, que já obrigou ao corte de uma estrada.