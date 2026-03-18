Turista desaparecido no Ribeiro Frio mobiliza buscas da PSP

Uma equipa da Polícia de Segurança Pública (PSP) está a realizar buscas por um turista de 75 anos, dado como desaparecido desde o final da tarde na zona do Ribeiro Frio. O homem foi visto pela última vez na Vereda dos Balcões, não tendo sido localizado após uma primeira operação levada a cabo pela equipa de busca e resgate.

As diligências concentram-se depois na zona do Chão das Feiteiras, onde o turista também terá sido avistado enquanto integrava um grupo que visitava o Ribeiro Frio. De acordo com uma fonte policial, o homem viajava sozinho e apenas foi dada a sua falta quando o grupo chegou a Santana, momento em que foi emitido o alerta.

Desde então, a PSP mantém no terreno meios de busca, numa operação que decorre com caráter de urgência, tendo em conta a idade do desaparecido, a complexidade do terreno e também as temperaturas baixas. Até ao momento, o indivíduo continua desaparecido.