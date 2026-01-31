Quatro madeirenses nos órgãos nacionais da ANAFRE

São quatro os autarcas da Madeira que integram os órgãos nacionais da Associação Nacional de Freguesias.

Pedro Araújo, presidente da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, ocupa o lugar cimeiro na qualidade de membro do Conselho Diretivo.

Simplício Pestana, presidente da Assembleia de Freguesia de São Pedro, continua nos órgãos nacionais da associação, agora como vice-presidente da Mesa.

O presidente da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, Filipe Freitas, também integra o Conselho Geral da Associação Nacional de Freguesias.

O mesmo acontece com o presidente da Junta de Freguesia de São Roque, Robert Castro.

Os quatro nomes serão confirmados amanhã durante os trabalhos do Congresso Nacional que decorre em Portimão e integram a lista única que está prestes a ser entregue.

O evento, conforme adiantou o JM, reúne a presença de mais de 100 autarcas da Madeira, entre delegados e observadores.