Pelo menos 88 mortos após ataques de rebeldes no Paquistão

Pelo menos 88 pessoas, entre rebeldes, civis e militares, morreram hoje no Paquistão, no seguimento de uma operação em grande escala de grupos separatistas em várias localidades na província do Baluchistão, segundo dados das forças de segurança de Islamabad.

O ataque, denominado “Operação Herof” (Tempestade Negra) pelo Exército de Libertação do Baluchistão (BLA), atingiu simultaneamente alvos em 14 cidades da região, segundo os separatistas.

O balanço oficial da contraofensiva aponta para 67 insurgentes mortos só hoje e 108 nas últimas 48 horas, além da morte de 10 membros das forças de segurança que repeliram os ataques, segundo fontes de segurança do Paquistão citadas pelas agências France-Presse e EFE.

No entanto, o porta-voz do BLA, Jeeyand Baloch, indicou em comunicado que os seus combatentes neutralizaram 84 membros do exército e da polícia e que mantêm vivos 18 soldados capturados, uma alegação que não foi verificada de forma independente.

Além das partes em confronto, as autoridades paquistanesas confirmaram até à data a morte de 11 civis na cidade portuária de Gwadar: cinco homens, três mulheres e três crianças de famílias de trabalhadores migrantes.

O Governo e as forças armadas paquistanesas classificaram esta ofensiva coordenada como obra da “Fitna al-Hindustan”, uma expressão usada pelas autoridades de Islamabad para acusarem a rival e vizinha Índia de apoiar os grupos rebeldes para desestabilizar o país.

“Os bravos filhos do Paquistão agiram em tempo oportuno”, declarou o ministro do Interior, Mohsin Naqvi, que insistiu que, apesar da escala do destacamento rebelde, as forças de segurança conseguiram frustrar o objetivo estratégico dos atacantes.

O Baluchistão tem sido palco de uma luta rebelde há duas décadas pela independência da região rica em recursos, mas a coordenação simultânea dos ataques de hoje marca uma escalada significativa no conflito.