Mau Tempo: Câmara de Alcoutim alerta para “aumento drástico” do Guadiana

A Câmara de Alcoutim alertou hoje os navegantes e as populações da margem do rio para o “aumento drástico” dos caudais do Guadiana, devido às descargas em barragens para libertar água da chuva caída nos últimos dias e horas.
Numa publicação feita nas redes sociais cerca das 13:30, a autarquia do nordeste algarvio dá conta de uma “comunicação urgente” feita pela capitania de Vila Real de Santo António, a apelar à população ribeirinha para adotar medidas de proteção “imediatas” de pessoas, animais e bens.
“Aviso a todos os navegantes e populações ribeirinhas do Rio Guadiana. Face ao aumento drástico dos caudais das barragens (Pedrógão, Chança, Odeleite e Beliche), devem ser adotadas as seguintes medidas imediatas”, pode ler-se na informação publicada pelo município de Alcoutim.
Em causa está um “período de risco máximo”, por ocasião da preia-mar da tarde, prevista para cerca das 16:30, que terá como foco crítico as “zonas a montante entre Alcoutim e Mértola”, precisou.
Entre as medidas de proteção aconselhadas estão o reforço de amarrações, com a verificação e duplicação das espias das embarcações e a confirmação de que as bombas e sistemas de esgotamento estão operacionais e têm baterias carregadas, indicou.
A navegação está interditada e as autoridades marítimas pediram para se evitar saídas com embarcações, porque “a força da corrente e os detritos submersos (troncos/objetos pesados) podem causar naufrágios ou danos graves”, justificou.
Nas zonas ribeirinhas deve-se proceder à retirada de equipamentos ou bens de zonas baixas sujeitas a inundação, evitar a aproximação de pessoas a cais ou margens durante o pico da maré, porque a “força da água é imprevisível”, avisou também o município.
A precipitação causada pela passagem da depressão Leonardo, que está a afetar Portugal continental, e a água armazenada depois das chuvas provocadas pela depressão Kristin, que atravessou o território português na semana passada, estão a fazer com que as barragens de Alqueva e de Pedrógão façam descargas, aumentando o nível do rio Guadiana e o risco de inundação.
Apesar de já se encontrarem a montante de Alcoutim, as barragens de Odeleite e de Beliche, no concelho de Castro Marim, também estão a proceder a descargas, que vão elevar o nível da água no Guadiana até à foz, em Vila Real de Santo António,
