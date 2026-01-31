Mau tempo: Bombeiros levam água a lares e juntas de freguesia de Pombal

Os lares e as juntas de freguesia do concelho de Pombal, distrito de Leiria, estão hoje a ser abastecidos de água por bombeiros de vários pontos do país, avançou à agência Lusa a vice-presidente da autarquia, Isabel Marto.

“Estamos a distribuir água em vários pontos do concelho, para garantir que os lares tenham depósitos de água e as pessoas possam aceder a pontos de água em cada sede de freguesia”, contou.

Segundo Isabel Marto, este trabalho está a ser feito com a ajuda de corporações de bombeiros de vários pontos do país que terão no concelho, pelo menos, 14 autotanques.

“Não tínhamos esses recursos, que felizmente já chegaram do exterior, e começou-se esse trabalho de distribuição de água”, frisou.

Entretanto, acrescentou, a autarquia também conseguiu mais geradores, nomeadamente “um muito potente” que “permite abrir mais um furo de captação”.

Isabel Marto disse ainda que “continuam os trabalhos de desentupimento de vias, de deteção e reparação de roturas” nas condutas, para que seja possível fazer chegar a água às torneiras, e também o trabalho de retirar as árvores caídas nas estradas.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho. No concelho da Batalha, distrito de Leiria, um outro homem de 73 anos morreu este sábado ao cair de um telhado quando estava a reparar as telhas.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade entre as 00h00 de quarta-feira até às 23h59 de domingo, 1 de fevereiro, para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar.