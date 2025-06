Mais de 100 operacionais e cinco meios aéreos combatem um incêndio florestal no concelho de Avis, distrito de Portalegre, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou que o alerta para o incêndio, que deflagrou no Monte do Cantarinho na zona da União das Freguesias de Benavila e Valongo, foi dado às 12:39.

Cerca das 14:20, o fogo tinha uma frente ativa e estava a consumir uma área de mato e floresta de sobreiros e eucaliptos. Não há registo de feridos nem de casas em risco, adiantou.

Segundo o comando sub-regional, à mesma hora estavam envolvidos no combate às chamas 110 operacionais, apoiados por 33 veículos e cinco meios aéreos.