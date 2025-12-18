ARAE apreende 266 brinquedos avaliados em mais de 3 mil euros em operação de fiscalização

A Autoridade Regional das Atividades Económicas (ARAE) desenvolveu, nos dias 3 e 4 de dezembro, um plano operacional de fiscalização direcionado para a comercialização de brinquedos, com o objetivo de assegurar o cumprimento da legislação em matéria de segurança dos brinquedos e de segurança geral dos produtos.

No âmbito desta ação, foram fiscalizados 18 estabelecimentos comerciais, tendo sido detetadas infrações em seis espaços, adianta a nota da Autoridade. A operação resultou na apreensão de “266 artigos, avaliados em cerca de 3.350 euros”.

Das irregularidades identificadas, resultaram três processos-crime e três processos de contraordenação. Em concreto, foram levantadas “três infrações por suspeita dos crimes de contrafação, imitação e uso ilegal de marca”, bem como três infrações por “suspeita do crime de venda ou ocultação de produtos”. Foram ainda instauradas “cinco contraordenações por falta de rotulagem em língua portuguesa” e outras cinco por “violação dos deveres do operador económico no âmbito da rotulagem”.