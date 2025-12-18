MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

ARAE apreende 266 brinquedos avaliados em mais de 3 mil euros em operação de fiscalização

    ARAE apreende 266 brinquedos avaliados em mais de 3 mil euros em operação de fiscalização
    Inspetores da ARAE realizaram várias operações em lojas da RAM. DR/SRE
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
18 Dezembro 2025
18:08

A Autoridade Regional das Atividades Económicas (ARAE) desenvolveu, nos dias 3 e 4 de dezembro, um plano operacional de fiscalização direcionado para a comercialização de brinquedos, com o objetivo de assegurar o cumprimento da legislação em matéria de segurança dos brinquedos e de segurança geral dos produtos.

No âmbito desta ação, foram fiscalizados 18 estabelecimentos comerciais, tendo sido detetadas infrações em seis espaços, adianta a nota da Autoridade. A operação resultou na apreensão de “266 artigos, avaliados em cerca de 3.350 euros”.

Das irregularidades identificadas, resultaram três processos-crime e três processos de contraordenação. Em concreto, foram levantadas “três infrações por suspeita dos crimes de contrafação, imitação e uso ilegal de marca”, bem como três infrações por “suspeita do crime de venda ou ocultação de produtos”. Foram ainda instauradas “cinco contraordenações por falta de rotulagem em língua portuguesa” e outras cinco por “violação dos deveres do operador económico no âmbito da rotulagem”.

  • Trabalho envolveu vários inspetores da ARAE
    Trabalho envolveu vários inspetores da ARAE DR/SRE

No comunicado, a ARAE especifica que a ação teve em conta o aumento significativo da procura por brinquedos com a proximidade da quadra natalícia, período em que se intensifica o consumo deste tipo de bens.

O plano operacional, designado “ToySafe”, incidiu sobre estabelecimentos de venda direta ao consumidor e decorreu em simultâneo na RAM e no território continental. A fiscalização foi assegurada pelas entidades competentes em cada território, nomeadamente pela ARAE e ASAE.

As apreensões resultantes de suspeitas de infrações criminais foram comunicadas ao Ministério Público (MP) para efeitos de validação, seguindo os respetivos processos os seus trâmites legais.

Segundo a ARAE, esta iniciativa surge num período em que é expectável um aumento da procura por brinquedos, razão pela qual a entidade reforçou a fiscalização neste setor específico. A autoridade sublinha ainda que, independentemente da realização de planos operacionais específicos, atuará sempre que tal se revele necessário.

OPINIÃO EM DESTAQUE
Cândida Carvalho
Coordenadora do Centro de Estudos de Bioética – Pólo Madeira

Luto em vida
18/12/2025 08:00

Há uma dor estranha, quase impossível de explicar, que nasce quando alguém que amamos continua aqui... mas, aos poucos, deixa de estar. Não há funerais,...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Concorda com a entrega do Prémio Nobel da Paz a Maria Corina Machado?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas