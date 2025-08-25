Vice-governador russo detido por suspeita de desvio de fundos de defesa

A polícia russa deteve hoje um vice-governador suspeito de desvio de fundos na construção de defesas na região de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, anunciaram as autoridades.
“Hoje de manhã, Vladimir Bazarov, vice-governador da região de Kursk, foi preso”, declarou nas redes sociais o governador interino da mesma região, Alexandre Khinstein, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).
Khinstein disse que a detenção está relacionada com as anteriores funções de Bazarov na região de Belgorod, vizinha de Kursk, onde foi vice-governador responsável pela construção.
“De acordo com as primeiras informações, o caso estará relacionado com a construção de obras de defesa”, precisou Khinstein.
Uma fonte das forças de segurança disse à agência de notícias estatal russa TASS que em causa está o desvio de mil milhões de rublos (cerca de 10,5 milhões de euros).
A verba era destinada à construção de estruturas de defesa nas zonas fronteiriças da região de Belgorod, alvo de várias incursões armadas nos últimos três anos.
Após o início do ataque contra a Ucrânia em 2022, a Rússia começou a construir estruturas defensivas na fronteira, como valas e “dentes de dragão” (estruturas de cimento em forma de pirâmide), para travar os blindados.
Apesar das defesas, Belgorod foi alvo de várias incursões armadas e Kursk sofreu uma grande ofensiva no verão de 2024, que permitiu às forças ucranianas conquistarem mais de mil quilómetros quadrados de território russo.
O exército ucraniano só foi repelido da região de Kursk em abril de 2025.
O governador de Kursk, Alexei Smirnov, foi preso na primavera por desvio fundos destinados a reforçar as fortificações na fronteira do território.
O antecessor no cargo, Roman Starovoit, que se tornou ministro dos Transportes, suicidou-se em julho.
De acordo com a imprensa russa, Starovoit era alvo de uma investigação sobre o mesmo caso.
