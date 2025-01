Ucrânia: UE desembolsa 148 ME de ajuda humanitária

A União Europeia (UE) desembolsou hoje uma ajuda humanitária de 140 milhões de euros à Ucrânia, no âmbito da guerra lançada pela Rússia, e oito milhões à Moldova.

Este novo pacote de ajuda humanitária destina-se às populações mais vulneráveis na Ucrânia e na Moldova e, com esta verba, o auxílio atinge já 1,1 mil milhões de euros.

A verba de 140 milhões para a Ucrânia destina-se a fazer chegar alimentação, abrigo, água potável, cuidados de saúde e proteção contra o frio.

Os oito milhões de euros destinados à Moldova, por outro lado, irão financiar projetos humanitários, nomeadamente de ajuda aos refugiados ucranianos e comunidades de acolhimento.

A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022, com o argumento de proteger as minorias separatistas pró-russas no leste e “desnazificar” o país vizinho, independente desde 1991 - após a desagregação da antiga União Soviética - e que tem vindo a afastar-se do espaço de influência de Moscovo e a aproximar-se da Europa e do Ocidente.