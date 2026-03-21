Ucrânia: Rússia abate 283 drones ucranianos durante a noite

Os sistemas de defesa aérea russos abateram 283 drones ucranianos durante a noite em 15 regiões da Rússia, dez vezes mais do que no dia anterior, declarou hoje o Ministério da Defesa russo.

“Durante a noite (...) as defesas aéreas intercetaram e destruíram 283 drones ucranianos de asa fixa”, declarou o comando militar russo na rede social Telegram.

Segundo o presidente da Câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, 27 drones foram abatidos perto da capital russa, onde outras 21 aeronaves foram intercetadas no dia anterior.

Entretanto, o governador da região de Rostov, no sul do país, Yuri Slusar, indicou no serviço de mensagens russo MAX que as defesas aéreas abateram “cerca de 90 drones em nove distritos da região”.

Na cidade de Ufa, na região do Bascortostão, dois civis ficaram feridos quando trabalhavam numa casa em construção, segundo o governador local, Radi Kharibov.

“Mais um ataque de drones contra o Bascortostão. Os drones foram abatidos perto de refinarias em Ufa. Dois deles caíram sobre uma casa em construção no bairro de Zaton (...). Dois operários da construção civil sofreram ferimentos ligeiros” e não necessitaram de hospitalização, afirmou Kharibov no Telegram.

Já na região de Saratov, dois civis foram hospitalizados com ferimentos resultantes de um ataque de drone ucraniano, segundo as autoridades locais, citadas pela agência de notícias russa TASS.