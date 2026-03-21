Ucrânia: Rússia abate 283 drones ucranianos durante a noite

Os sistemas de defesa aérea russos abateram 283 drones ucranianos durante a noite em 15 regiões da Rússia, dez vezes mais do que no dia anterior, declarou hoje o Ministério da Defesa russo.
“Durante a noite (...) as defesas aéreas intercetaram e destruíram 283 drones ucranianos de asa fixa”, declarou o comando militar russo na rede social Telegram.
Segundo o presidente da Câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, 27 drones foram abatidos perto da capital russa, onde outras 21 aeronaves foram intercetadas no dia anterior.
Entretanto, o governador da região de Rostov, no sul do país, Yuri Slusar, indicou no serviço de mensagens russo MAX que as defesas aéreas abateram “cerca de 90 drones em nove distritos da região”.
Na cidade de Ufa, na região do Bascortostão, dois civis ficaram feridos quando trabalhavam numa casa em construção, segundo o governador local, Radi Kharibov.
“Mais um ataque de drones contra o Bascortostão. Os drones foram abatidos perto de refinarias em Ufa. Dois deles caíram sobre uma casa em construção no bairro de Zaton (...). Dois operários da construção civil sofreram ferimentos ligeiros” e não necessitaram de hospitalização, afirmou Kharibov no Telegram.
Já na região de Saratov, dois civis foram hospitalizados com ferimentos resultantes de um ataque de drone ucraniano, segundo as autoridades locais, citadas pela agência de notícias russa TASS.
Lembra-se daquele colega que chegava sempre atrasado às aulas? Falhava sistematicamente o horário de entrada, apresentando depois explicações inventivas...
Recentemente, ao ver uma reportagem televisiva sobre as duas manifestações do passado dia 15 de março em Budapeste, confesso que por momentos tive dificuldade...
«Dou-vos um novo mandamento: que vos
ameis uns aos outros»João 13:34
No final da semana que agora termina, o atual Presidente dos Estados Unidos da América...
DO FIM AO INFINITO
Há trinta e cinco anos, escrevi um poema com este título – De um lado a outro sem encontrar ilhas –, que integrou uma antologia de poesia de autores madeirenses,...
Creio ser necessário, sobretudo no caso português, não alimentar muitas ilusões sobre o actual momento nacional.
A situação interna já não se apresentava...
E se lhe dissessem que, em Portugal, um avião comercial cheio de passageiros caía todos os meses?
Imagine um Airbus A320 com cerca de 150 pessoas a bordo...
Comecemos pelo mais óbvio. A Cruz de Cristo sobre campo de prata constitui as armas da histórica Ordem da Milícia de Nosso Senhor Jesus Cristo, instituição...
Estava eu descansadinha, num destes dias em que só queremos fechar o computador e não fazer nada no sofá. Tinha ouvido falar de um novo documentário, disponível...
O partido Chega continua a colecionar os seus cromos de acontecimentos a uma velocidade incrível. Um partido que em tão pouco tempo, dizendo mal de tudo...
Neste momento devem estar a pensar, “Mas que raio de título é este?” Foi inspirado numa canção infantil que ouvi há tempos. Só tem uma frase que é a seguinte:...
O Marítimo recebe esta tarde, nos Barreiros, pelas 15h30, a UD Oliveirense, em desafio da ronda 27 da II Liga.
Face ao último encontro dos verde-rubros,...
O Nacional defronta esta tarde, no Minho, o Famalicão, pelas 15h30, em partida da 27.ª jornada da I Liga.
Face ao jogo da ronda anterior, frente ao Estoril...
Márcia relata aquela que foi a sua “pior experiência de voo até hoje”. Mas, promete o concerto no Funchal. “Para cumprir o nosso ‘Bom Destino’”.
O Grupo Parlamentar do PSD Madeira, em articulação com a JSD Madeira, apresentou na Assembleia da República uma proposta de lei para a criação do Estatuto...
O Mercado de Automóveis Usados encontra-se a decorrer no Madeira Tecnopolo. O evento é organizado pela Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF)....
Um despiste seguido de capotamento total e de um princípio de incêndio numa viatura provocou dois feridos, este sábado, na Via Rápida, no troço entre Machico...
Se a Feira do Livro do Funchal fosse condensada no objeto que divulga desde 1975, seria um autêntico calhamaço com as quebras, ‘twists’ e surpresas que...
“Prevê-se que, após as intervenções já em curso, o funcionamento da escola seja retomado na próxima quarta-feira”, explica a SRE.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) confirma que o fenómeno meteorológico que atingiu ontem o Porto Santo tratou-se efetivamente de um tornado,...
O grupo parlamentar do Chega fez aprovar, na Assembleia da República, uma proposta de lei que proíbe a mudança de sexo em menores de idade, estabelecendo...