Ucrânia: Aliados estão a ultimar pormenores sobre envio de baterias antiaéreas - Merz

O chanceler alemão, Friedrich Merz, afirmou hoje que um acordo entre aliados europeus sobre o envio para a Ucrânia de sistemas de defesa antiaéreos ‘Patriot’ norte-americanos deverá ser finalizado nos próximos “dias ou semanas”.

Numa conferência de imprensa conjunta em Londres com o homólogo britânico, o primeiro-ministro Keir Starmer, Merz adiantou que os pormenores logísticos estão a ser ultimados pelos ministros da Defesa europeus.

“Os ministros da Defesa estão a negociar neste momento os detalhes relativos às entregas e à forma de garantir que a Ucrânia receba os sistemas necessários. Estes sistemas têm de ser transportados para lá e instalados. Não é uma questão de horas, mas talvez de dias ou semanas”, afirmou o chanceler alemão, em resposta aos jornalistas.

Merz explicou que os sistemas ‘Patriot’ serão fornecidos à Ucrânia por países europeus, mas que “estes seriam depois substituídos pelos Estados Unidos”, porque, frisou o político conservador alemão, “temos de preservar e manter as nossas capacidades de defesa”.

O primeiro-ministro britânico vincou, por seu lado, que o anúncio feito no início da semana pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, sobre o reforço do apoio à Ucrânia é o resultado de negociações entre os aliados de Kiev e os Estados Unidos que decorreram “de forma particularmente intensa nas últimas semanas”.

“Isso é realmente importante e estamos a discutir o assunto em profundidade. Hoje tivemos uma longa discussão sobre o assunto. Discutimos isto quase todas as vezes que nos reunimos. E estamos a trabalhar juntos nisto”, referiu, a propósito do encontro com Merz hoje em Londres.

Starmer salientou ainda que a mudança de posição da Casa Branca “mostra a força da Alemanha, da França e do Reino Unido a trabalharem tão estreitamente juntos com outros aliados na Europa”.

Os líderes britânico e alemão falavam após a assinatura de um tratado anglo-germânico para o reforço da cooperação em diversas áreas como defesa, economia, combate à migração ilegal, transportes e investigação e inovação.

O Presidente dos Estados Unidos anunciou no início da semana o envio de sistemas de defesa antiaérea ‘Patriot’ para a Ucrânia e ameaçou impor taxas aduaneiras de 100% contra Moscovo se a Rússia não chegar a um acordo de paz em 50 dias.

Também no início da semana, durante uma visita à Casa Branca, o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, explicou que um grupo de países da NATO – incluindo a Alemanha, o Reino Unido, a Dinamarca, a Noruega, a Suécia, o Canadá, os Países Baixos e a Finlândia – vai comprar armas aos Estados Unidos, incluindo baterias antiaéreas ‘Patriot’, para fornecer à Ucrânia.

A Ucrânia tem contado com ajuda financeira e em armamento dos aliados ocidentais desde que a Rússia invadiu o país, em 24 de fevereiro de 2022.

Os aliados de Kiev também têm decretado sanções contra setores-chave da economia russa para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra na Ucrânia.