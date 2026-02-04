MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Mundo

Trump retira 700 agentes federais do Minnesota

    Trump retira 700 agentes federais do Minnesota
    Tom Homan substituiu Greg Bovino na liderança do ICE. CRAIG LASSIG / EPA
Lusa

Mundo
Data de publicação
04 Fevereiro 2026
15:04

A administração norte-americana vai retirar do Minsesota cerca de 700 agentes federais, mais de um quinto dos destacados para a operação anti-imigração, anunciou hoje o ‘czar da fronteira’, Tom Homan.

O enviado do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adiantou, em conferência de imprensa, que a decisão surgiu depois de as autoridades estaduais e locais terem concordado em cooperar, entregando imigrantes detidos.

Atualmente, cerca de 3.000 agentes federais estão destacados no estado do Minnesota (centro-norte), cujo governador, o democrata Tim Waltz, tem reiteradamente pedido o fim desta operação.

OPINIÃO EM DESTAQUE
Bruno Olim
Farmacêutico Especialista

Finitude
4/02/2026 08:00

Somos confrontados diariamente com a realidade da vida, a sua fragilidade, com a existência de um trajeto finito temporalmente.

As notícias são profícuas...

Continuar a ler
Ver todos os artigos
Eduardo Alves
Investigador na área da Educação

Europa
2/02/2026 07:40

A adesão de Portugal à então CEE em 1.1.1986 é considerada um marco histórico, que transformou o país nos últimos 40 anos celebrados em 2026.

A importância...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Qual considera ser a melhor utilização futura para o edifício do Hospital Dr. Nélio Mendonça?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas