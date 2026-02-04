Trump retira 700 agentes federais do Minnesota

A administração norte-americana vai retirar do Minsesota cerca de 700 agentes federais, mais de um quinto dos destacados para a operação anti-imigração, anunciou hoje o ‘czar da fronteira’, Tom Homan.

O enviado do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adiantou, em conferência de imprensa, que a decisão surgiu depois de as autoridades estaduais e locais terem concordado em cooperar, entregando imigrantes detidos.

Atualmente, cerca de 3.000 agentes federais estão destacados no estado do Minnesota (centro-norte), cujo governador, o democrata Tim Waltz, tem reiteradamente pedido o fim desta operação.