Trump afirma que atirador em gala da imprensa foi movido por “ódio anticristão”

O Presidente norte-americano, Donald Trump, sustentou hoje que o homem que abriu fogo durante uma gala de imprensa no sábado em Washington, em que Trump também estava presente, foi movido por um “ódio forte e anticristão”.
Em entrevista telefónica à cadeia norte-americana Fox News, Trump descreveu o atirador como um “tipo muito problemático” cujos motivos, segundo alega com base num manifesto e em informações recolhidas pelas autoridades, tinham uma origem religiosa radical.
“Quando se lê o seu manifesto, percebe-se que ele odeia os cristãos. Isso é certo. É um ódio forte e anticristão”, comentou o líder norte-americano, que foi retirado do local pelos serviços secretos quando foram escutados tiros no Hotel Washington Hilton, à porta do salão onde se realizava um jantar promovido pela Associação dos Correspondentes da Casa Branca.
Donald Trump afirmou que a própria família do atirador estava consciente dos seus problemas e tendências violentas.
“A família sabia que ele estava a passar por dificuldades. Talvez devessem ter-se manifestado com um pouco mais de firmeza. Provavelmente é uma coisa difícil de se fazer, imagino, mas é uma situação muito, muito má”, acrescentou.
Em declarações hoje à cadeia NBC, o procurador-geral interino Todd Blanche, indicou que o homem tinha provavelmente como alvo o Presidente dos Estados Unidos e outros altos elementos da sua administração.
Do salão de baile foi também retirado apressadamente o vice-presidente norte-americano, JD Vance, bem como a primeira-dama, Melania Trump, enquanto os convidados se protegiam debaixo das mesas.
O suspeito, que foi detido após trocas de tiros com os elementos de segurança, é apontado como sendo Cole Thomas Allen, de 31 anos, que, segundo os primeiros dados da investigação indicados por Todd Blanche, terá viajado de comboio de Los Angeles para Washington, onde se alojou no hotel do evento um ou dois dias antes do ataque.
Enquanto Trump assinalou a natureza anticristã do atirador, o procurador foi mais cauteloso, referindo que, embora a análise de dispositivos eletrónicos aponte para um ataque dirigido à administração norte-americana, a investigação está apenas nas primeiras 24 horas e a confirmação dos motivos ainda está a ser apurada.
O homem, que, apesar de não ter ficado ferido, se encontra no hospital para avaliação, não está a cooperar com as autoridades, segundo Todd Blanche, e deverá comparecer no tribunal federal no Distrito de Columbia na segunda-feira para conhecer as acusações formais.
Nas suas declarações à Fox News, o Presidente norte-americano elogiou a “coragem” e o “talento” dos serviços secretos e das forças policiais.
“Tínhamos um grande grupo de pessoas lá ontem à noite... Os serviços secretos e todas as forças policiais foram, na minha opinião, excecionais. Detiveram-no imediatamente”, relatou Trump, que comparou a velocidade do atacante à de um jogador de futebol americano.
Indicando que ele e Melania Trump estão bem, o líder da Casa Branca relacionou o desempenho dos agentes de segurança com a disputa orçamental com a oposição democrata no Congresso.
“Este é um grupo que não está a ser pago, se pararmos para pensar. Os democratas estão a reter os seus salários, e penso que talvez se mostrem um pouco mais tolerantes agora, porque foi demonstrado um grande talento ontem à noite”, comentou.
Trump afastou ainda qualquer vulnerabilidade da sua proteção, referindo que o atacante “nem sequer chegou perto dos portões” devido às “muitas camadas” de segurança, embora tenha reconhecido os desafios logísticos do Hotel Washington Hilton em comparação com o polémico salão de baile que pretende construir na Casa Branca.
A liberdade permanece um dos pilares fundamentais das sociedades contemporâneas, manifestando-se nas esferas política, social e psicológica. Em Portugal,...
HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA
Junto a um contentor de lixo, vi pedaços de um espelho e logo pensei: oxalá quem o partiu não sofra os sete anos de azar preconizados pela superstição...
Em bom rigor, o título tem outro autor. Foi tirado a Valter Hugo Mãe num capítulo do livro ‘A Máquina de Fazer Espanhóis’.
Não é por falta de palavras...
Apregoa-se liberdade e democracia, mas a importância de Abril advém de, com estas, se ter consagrado um conjunto de direitos na expressão de um estado...
Hoje não atendi o telefone.
Não foi por falta de tempo nem por distração. Vi o nome, reconheci a insistência, e deixei tocar. Durante aqueles segundos,...
Vivemos numa fraude montada pela impropriamente autodenominada de “esquerda”.
“Esquerda” isto?!...
Onde uma Reforma Agrária, como na Madeira?!...
Onde um...
DO FIM AO INFINITO
O lugar da solidão é insubstituível, meus amigos. Podem ter a certeza. O lugar que ela ocupa na alma da gente fica cativo para sempre, é vitalício. Oiçam...
No passado fim de semana, decorreu o 20º Congresso do PSD Madeira. Depois de um ciclo político exigente, eleito nas directas com expressiva votação, Miguel...
O mundo está confuso, cheio de informações contraditórias. Afinal, o que é certo ou errado? É como a criança que cresce na violência e fica confusa quando...
SIGA FREITAS
Eu nasci em liberdade. Cresci a ouvir falar da Europa, de direitos, de oportunidades. Sou dessa geração europeísta que nunca sentiu o peso de uma ditadura...
Em 2026, o rendimento passivo já não se limita a ações com dividendos, imóveis para arrendamento ou produtos de poupança. Um número crescente de investidores particulares está a explorar...
Mariana Arroja, Teresinha Landeiro e Victor Rodrigues estão entre os músicos distinguidos nos Prémios Internacionais de Música Portuguesa (IPMA, na sigla...
A equipa do Marítimo, que hoje assegurou a subida à I Liga, é esperada à 1h30 no aeroporto da Madeira.
Adeptos mobilizam-se já para receber em festa o plantel,...
O Sporting deixou hoje de depender de si próprio para acabar em segundo na I Liga de futebol e colocou o FC Porto a três pontos do título, ao empatar 1-1...
A presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (ALRAM) felicitou o Club Sport Marítimo pela subida de divisão.
Em comunicado, Rubina...
A Associação de Fado da Madeira celebrou sábado o 8.º aniversário com uma sessão de fado realizada no Salão Paroquial do Imaculado Coração de Maria, evento...
A coreógrafa e bailarina Olga Roriz será homenageada com a Medalha de Mérito Cultural no próximo dia 29 de abril, Dia Mundial da Dança, anunciou hoje...
Um passageiro do Lobo Marinho descreveu há instantes uma situação insólita, ocorrida durante a viagem desta tarde do ferry do Porto Santo para o Funchal....
O Marítimo está de regresso à I Liga de futebol, após garantir um suado triunfo, por 2-1, no Seixal, sobre o Benfica B.
Veja as fotos dos festejos dos jogadores...
O Governo Regional acaba de emitir uma nota de louvor pela subida do Club Sport Marítimo à Primeira Liga, dizendo que este é “um momento de grande orgulho...
A Associação de Futebol da Madeira (AFM) acaba de felicitar o Marítimo pelo regresso à I Liga de futebol, através de comunicado enviado às redações.
“Esta...