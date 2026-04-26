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Autor do ataque em Washington identificado como engenheiro mecânico da Califórnia

    Autor do ataque em Washington identificado como engenheiro mecânico da Califórnia
    Elementos da segurança retiraram as pessoas do salão onde decorria o jantar. YURI GRIPAS / POOL / EPA
Lusa

Mundo
Data de publicação
26 Abril 2026
19:52

O homem que abriu fogo durante o jantar anual dos jornalistas acreditados em Washington, foi identificado como um engenheiro mecânico de 31 anos natural da Califórnia, avançou hoje a imprensa norte-americana.

Horas após os disparos à porta do salão onde decorria o jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, no sábado, o Presidente norte-americano, Donald Trump, partilhou, nas redes sociais, uma fotografia do suspeito, algemado e deitado num tapete.

O homem foi hoje identificado pela imprensa dos EUA como Cole Tomas Allen, um engenheiro mecânico de 31 anos, residente em Torrance, no sudoeste de Los Angeles, na Califórnia.

Segundo o tablóide New York Post, o suspeito enviou uma mensagem à sua família, antes de realizar o ataque, na qual admitiu a sua intenção de matar membros da administração de Donald Trump, que classificou como “criminosos”.

Donald Trump defendeu hoje que este homem foi movido por um “ódio forte e anticristão”.

Em entrevista telefónica à cadeia norte-americana Fox News, Trump descreveu o atirador como um “tipo muito problemático” cujos motivos, segundo alega com base num manifesto e em informações recolhidas pelas autoridades, tinham uma origem religiosa radical.

“Quando se lê o seu manifesto, percebe-se que ele odeia os cristãos. Isso é certo. É um ódio forte e anticristão”, comentou o líder norte-americano, que foi retirado do local pelos serviços secretos quando foram escutados tiros no Hotel Washington Hilton, à porta do salão onde se realizava um jantar promovido pela Associação dos Correspondentes da Casa Branca.

Donald Trump afirmou que a própria família do atirador estava consciente dos seus problemas e tendências violentas.

Em declarações hoje à cadeia NBC, o procurador-geral interino Todd Blanche, indicou que o homem tinha provavelmente como alvo o Presidente dos Estados Unidos e outros altos elementos da sua administração.

Do salão de baile foi também retirado apressadamente o vice-presidente norte-americano, JD Vance, bem como a primeira-dama, Melania Trump, enquanto os convidados se protegiam debaixo das mesas.

O homem, que, apesar de não ter ficado ferido, se encontra no hospital para avaliação, não está a cooperar com as autoridades, segundo Todd Blanche, e deverá comparecer no tribunal federal no Distrito de Columbia na segunda-feira para conhecer as acusações formais.

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