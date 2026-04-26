Governo Regional louva o Marítimo pela subida à I Liga

O Governo Regional acaba de emitir uma nota de louvor pela subida do Club Sport Marítimo à Primeira Liga, dizendo que este é “um momento de grande orgulho para a Região Autónoma da Madeira e um justo reconhecimento do trabalho, da dedicação e da ambição de uma das mais emblemáticas instituições desportivas da nossa Região”.

Fundado em 1910, o Executivo regional destaca que o “Marítimo é um símbolo maior do desporto madeirense, com um percurso histórico de afirmação nacional e uma forte ligação à identidade e ao sentimento dos madeirenses”.

“O seu regresso ao principal escalão do futebol português, onde já esteve durante 43 épocas, 38 das quais consecutivas, traduz não apenas um sucesso competitivo, mas também a capacidade de superação de um clube que nunca deixou de honrar a Madeira”, acrescenta.

O Governo considera este resultado “mérito da Direção, da equipa técnica, dos jogadores e de todos os colaboradores que, com profissionalismo, rigor e espírito de missão, contribuíram para esta conquista”.

“A liderança demonstrada, a estabilidade do projeto e a entrega em campo foram determinantes para alcançar este objetivo”, sublinha.

Para o Executivo, liderado por Miguel Albuquerque, “a subida à Primeira Liga dignifica a Madeira, reforça o prestígio do desporto regional e constitui um exemplo de perseverança, trabalho e ambição”.

“Ao Marítimo, fica expresso o público louvor e o reconhecimento institucional por esta importante conquista”, conclui assim a nota.