Pelo menos 40 pessoas morreram, incluindo 18 crianças, na sequência de chuvas torrenciais e inundações súbitas no Paquistão, no início da estação das monções, de acordo com um novo balanço das autoridades.

Só nas últimas 36 horas, as autoridades responsáveis pela gestão de catástrofes registaram a morte de 19 pessoas, incluindo oito crianças, 13 das quais no vale do Swat, noroeste do país, de acordo com meios de comunicação social paquistaneses.

Além disso, 15 pessoas, oito das quais crianças, morreram na província de Punjab, também no noroeste do país, desde quarta-feira, em resultado do desabamento de telhados e paredes durante as tempestades.

Em Karachi, na província de Sindh, sul do Paquistão, foram registadas até agora seis mortes em incidentes relacionados com a chuva.

O serviço meteorológico nacional avisou que o risco de chuvas fortes vai continuar elevado pelo menos até terça-feira, com a possibilidade de inundações repentinas.

O Paquistão, com 240 milhões de habitantes, é um dos países mais vulneráveis do mundo aos efeitos das alterações climáticas.