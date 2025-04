Já pensou em obter uma fonte de rendimento através de programas de afiliados em criptomoedas? Esta é uma estratégia mais segura de se envolver no mercado das criptomoedas sem se envolver em trading. Uma vez que depende apenas da promoção com programas de afiliados e todas as suas recompensas!

Aliás, as receitas com afiliados permitem obter comissões, de cada vez que um utilizador visite o seu site se registe numa corretora cripto que seja sua parceira. E o melhor é que não tem custos de entrada. Logo, veja como se iniciar e ganhar com afiliados de criptomoedas.

O que são programas de afiliados em criptomoedas?

Para percebermos o que são afiliados em criptomoedas, vale a pena fazer um preâmbulo: os afiliados permitem a qualquer pessoa promover um serviço profissional e ganhar comissões com os cliques ou as vendas obtidas.

Assim, os cripto afiliados funcionam com plataformas cripto, exchanges, wallets e serviços de criptomoedas que oferecem comissões para quem os promova.

O dinheiro é ganho com a produção de tráfego orgânico para essas plataformas, com os registos, e com transações em cripto, através de links de recomendação únicos.

Assim, as diferentes formas de ganhar dinheiro com os melhores programas de afiliados incluem:

· CPA (Custo por Aquisição): uma comissão fixa por cada utilizador único que desempenho uma função na plataforma (por exemplo, quando deposita fundos ou faz uma transação específica).

· RevShare: recebe uma percentagem sobre as taxas geradas com as negociações de um utilizador recomendado.

· Registos CPR (Custo por Registo): recebe uma comissão por cada registo verificado, mesmo se não houver depósitos ou transações.

· Modelos híbridos: a incorporação de CPA e de RevShare, ou outros modelos, na oferta de afiliados.

Melhores Corretoras com Programas de Afiliados em criptomoedas

As melhores corretoras com programas de afiliados aliam as comissões mais altas, com a maior diversidade de modelos que convertem cliques e transações com dinheiro para si.

Atualmente, são estas as corretoras que dão as melhores vantagens para ganhar comissões com criptomoedas:

MEXC – programa de afiliados com as comissões mais atrativas