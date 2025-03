As plataformas de contratos futuros em criptomoedas permitem aceder a modos de trading potencialmente mais lucrativos, que replicam os mercados de derivados da Bolsa de valores. Assim, ao acederem a este tipo de mercados de derivados de criptomoedas, é possível associar alavancagens elevadas a posições de shorting ou long. Ora, este é um dos modos mais utilizados por investidores profissionais para ganharem dinheiro com criptomoedas, destacando-se em particular Bitcoin, Ethereum e XRP (cada uma com características de movimento de preços únicas). Portanto, fará sentido ir mais a fundo ao aproveitarmos os futures de criptomoedas. Tal e qual um profissional do trading! Conheça as Melhores Plataformas de Contratos futuros As corretoras de criptomoedas com Bitcoin futures ou noutra cripto dão acesso a estas vantagens únicas de trading. Porém, deve ter em consideração as comissões e taxas, assim como a liquidez fornecida nos futuros de determinada criptomoeda. Para evitar derrapagens nos custos, ou surpresas com spreads escondidos (por exemplo, por falta de liquidez), fizemos a nossa investigação das melhores plataformas de criptomoedas do momento. Veja quais em Portugal são seguras e permitem o trading com vantagens em contratos de futuros cripto. PrimeXBT: Custos baixos para trading de futuros com alta alavancagem

A PrimeXBT oferece taxas competitivas para o mercado português e, no que respeita ao trading de futuros de criptomoedas, é praticamente imbatível. São estes os custos a considerar: · Maker Fee: 0,01% por transação. · Taker Fee: 0,02% por transação. Assim, é praticamente gratuito colocar posições de long ou shorting em contratos de futuros pela PrimeXBT, sendo que quanto menos posições abrir também menos paga. Algumas das vantagens notáveis desta corretora incluem: O trading com alavancagem elevada, até 200x. Isso quer dizer que até com uma aposta mínima de 10€ em Bitcoin, pode ganhar 100€ ou 1.000€ num curto espaço de tempo (atenção que quanto mais elevada for a alavancagem, maior o risco de liquidação). Também existem os swaps perpétuos, que são idênticos aos contratos de futuro mas sem prazo de validade. E algumas ferramentas avançadas de trading, como as opções de cross margin, e a interface altamente configurável com indicadores técnicos personalizados ou alertas de preços. Note ainda que a PrimeXBT não realiza KYC obrigatório, e permite copy trading (ao contrário do que acontece por exemplo com a Binance, que é mais restritiva nestes aspetos para os apostadores portugueses). >>> Conheça a PrimeXBT aqui <<< MEXC: Trading quase sem taxas e alavancagem de 300x

A MEXC é outra das corretoras de criptomoedas mais baratas e vantajosas para o trading de contratos de futuros. Neste momento tem mais de 10 milhões de utilizadores, e o número de traders portugueses continua a crescer graças ao mercado muito barato associado a alavancagens muito elevadas. Em termos de custos, só tem de contar com isto: · Marker fee de 0% por transação (é gratuito). · Taker fee de 0,020% por transação. O que faz a MEXC brilhar em relação a outras corretoras são as alavancagens elevadas para contratos de futuro. Alguns pares selecionados de criptomoedas, como BTC e ETH com uma stablecoin, beneficiam de alavancagens até 300x. Mas há outros 600 pares de criptomoedas disponíveis, com bastante flexibilidade para definir margens e estratégias de trading. Outras funcionalidades úteis incluem os gráficos de preços disponíveis no próprio ambiente de trading, que permite criar estratégias apoiadas em aspetos técnicos em tempo real. E também o copy trading e o P2P trading. >>> Conheça a MEXC aqui <<< Margex: a plataforma mais simples de usar para contratos de futuros