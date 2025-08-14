Lula diz que Brasil é mais democrático do que EUA em muitos aspetos

O Presidente do Brasil afirmou que o país sul-americano é mais democrático do que os EUA em muitos aspetos, numa crítica ao relatório do Departamento de Estado norte-americano, que acusa Brasília de violações dos direitos humanos.
Lula da Silva afirmou na quarta-feira que os Estados Unidos ignoram a Constituição brasileira ao afirmarem no relatório, divulgado na terça-feira, que o Brasil viola os direitos humanos por alegadamente perseguir um antigo presidente da República e por permitir que um juiz do Supremo Tribunal Federal atue como um ditador.
“Não é possível que ele [Donald Trump] não conheça a nossa Constituição. Não é possível que ele não conheça que este país aqui em muitas coisas é muito mais democrático que os Estados Unidos da América”, disse Lula da Silva num discurso, no Palácio do Planalto, no encerramento de um evento sobre economia solidária.
De acordo com Lula, Trump incitou os seguidores a invadir o Capitólio, sede do poder legislativo nos EUA, para desrespeitar a eleição em que foi derrotado e não foi penalizado por isso.
“Se tivesse feito isso aqui [no Brasil], teria que pagar pelos erros que cometeu”, continuou o governante.
O relatório anual do Departamento de Estado indica que houve uma deterioração da situação dos direitos humanos no Brasil e que o magistrado Alexandre de Moraes, responsável pelo julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, suspeito de promover um golpe de Estado, impõe censura aos seguidores do líder de extrema-direita.
De acordo com Lula da Silva, Bolsonaro não está a ser julgado devido a uma queixa apresentada por um adversário político, mas por confissões feitas por alguns dos aliados, “que denunciaram as coisas erradas que ele fez”.
O Presidente brasileiro assegurou que no processo contra Bolsonaro há testemunhos de colaboradores do ex-líder que o ligam à tentativa de golpe de 08 de janeiro de 2023 e a uma conspiração meses antes para tentar descredibilizar as eleições presidenciais em que foi derrotado.
De acordo com o líder do Brasil, Trump não se está a comportar como o presidente da maior economia do mundo ao tentar pressionar a justiça brasileira, suspendendo os vistos dos juízes responsáveis pelo julgamento de Bolsonaro.
“Durante muitos anos, os Estados Unidos apresentaram-se como o país das oportunidades para todos e agora o que vemos é um presidente com este comportamento inexplicável e totalmente inaceitável”, declarou, lembrando que Trump condicionou a eliminação da tarifa adicional de 50% sobre as importações de produtos brasileiros à cessação do processo contra Bolsonaro.
Lula garantiu que o Brasil está interessado em negociar as divergências comerciais com os Estados Unidos, mas sem renunciar à soberania brasileira, e que já nomeou vários negociadores, apesar de até agora não ter aparecido ninguém do outro lado para dialogar.
O dirigente brasileiro notou ainda que, apesar da recusa de diálogo, enviou esta semana uma carta a Donald Trump com um convite para participar na Cimeira do Clima COP30, que se realiza na cidade brasileira de Belém, em dezembro.
“A COP30 vai ser a COP que nós queremos cobrar dos governantes do mundo, se eles acreditam ou não no que os cientistas falam de que o mundo está passando por gravíssimos problemas. Eles vão ter que dizer se acreditam ou não que precisamos tomar muitas providências para evitar que o planeta tenha um aquecimento acima de 1,5ºC”, afirmou Lula.
O ESPÍRITO DOS TEMPOS
OBAMA 2012
Em 2012, Obama enfrentava problemas que dificultavam a sua reeleição. O entusiasmo dos americanos esfriava, a economia recuperava devagar e...
O mundo está estranho. Se fechar os olhos e tentar ouvir as opiniões mais polémicas, consigo visualizar uma linha horizontal. Essas opiniões estão nos...
A cada dia que passa, estamos a nos aproximar da realização das eleições autárquicas. Um ato eleitoral que pela sua natureza de proximidade envolve mais...
SIGA FREITAS
Vivemos tempos curiosos. Tempos em que a tecnologia avança a passos largos, mas há quem ainda queira travá-la. Entrámos num novo Período Luddite, versão...
No fim da segunda grande guerra o padre luterano, Marin Niemöller, escreveu, em jeito de poema, uma crítica ao silêncio perpetuado pelos intelectuais germânicos...
Como me encontro a banhos no Porto Santo, a ver se me mantenho fit e apanho um tan na mesma leva, vou divertir-me com a trend de pespegar expressões estrangeiras,...
Eis o Governo que nós temos. Um Governo “amigo das famílias”, dizem eles. Um Governo que quer impedir que pais recusem trabalho no turno da noite ou ao...
Se no artigo anterior lancei um olhar sobre os contornos da imigração na Região, hoje, permito-me ir um pouco mais fundo, com a delicadeza que o tema impõe....
Podia ser o nome de um filme. O título de um livro. Ou até mesmo uma promessa no altar... Mas não! É apenas uma reflexão que me tem tirado o sono. Eu penso...
O que significa a palavra social? Depende. Principalmente do que a acompanha. Ou seja, se for antecedida pelos termos habitação, obra, apoio ou causa,...
De 18 a 22 de agosto, o Funchal acolhe mais uma edição do Festival Internacional de Folclore ‘Funchal Folk’, um evento que celebra a diversidade cultural...
A dupla Teresa Maia/Catarina Vieira sagrou-se campeã do BYD Porto Santo Padel Trophy by Coral Puro Malte , no escalão de femininos, depois de ter batido...
Na sequência da iniciativa promovida na final da Taça da Madeira 24/25, onde a AFM concedeu ao clube vencedor a possibilidade de doar todo o valor obtido...
Concorrendo a todos os municípios, a CDU encerrou na tarde desta quinta-feira o ciclo de entrega de lista no Funchal, onde Ricardo Lume é o n.º 1 para...
A data oficial para o início da Vindima 2025 na Região foi fixada para 25 de agosto, após reunião entre o secretário regional de Agricultura e Pescas,...
O Cloud Bar, no rooftop do Hotel NEXT, volta a receber o evento Cloud Sensations a 30 de agosto, prometendo uma tarde e noite de música eletrónica.
A partir...
O funeral de Emanuel Jardim Fernandes, advogado e destacado político madeirense, realiza-se amanhã, às 10h00, na freguesia de São Martinho. Figura marcante...
Entre os dias 13 e 16 de agosto, o Festival de Música “A’Norte” vai animar o concelho de Santana e atrair milhares de visitantes. A Cruz Vermelha Portuguesa...
O presidente da Assembleia Municipal do Funchal e os deputados municipais manifestaram esta quinta-feira profundo pesar pelo falecimento de Emanuel Jardim...
A Comissão Executiva da Estrutura de Missão para as Comemorações dos 50 Anos da Autonomia da Madeira manifestou profundo pesar pelo falecimento de Emanuel...