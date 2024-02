As próximas eleições legislativas no Reino Unido poderão abrir um novo ciclo nas relações com a União Europeia, afirmou hoje o antigo embaixador da UE João Vale de Almeida, num evento em Cambridge para marcar o quarto aniversário do Brexit.

“As eleições que se avizinham determinarão quem conduzirá o barco e como. Os termos do compromisso entre o Reino Unido e a UE levarão ainda algum tempo a estabilizar e ainda mais tempo para poderem evoluir significativamente. O atual ciclo das nossas relações será ainda relativamente banal até que as coisas se tornem mais sérias e mais significativas”, disse.

As próximas eleições legislativas estão previstas para o outono deste ano, com o Partido Trabalhista, atualmente na oposição, à frente nas sondagens em relação ao Partido Conservador, no poder há 14 anos.

O português acredita que “o tempo e as provas concretas do impacto das decisões vão desempenhar um papel fundamental na definição do novo equilíbrio na opinião pública, no mundo empresarial e, em última análise, nas urnas”.

Nos últimos anos, o ‘Brexit’ e o seu impacto tem sido um tabu na política britânica para os dois principais partidos britânicos e até para os pró-europeus Liberais Democratas por ser um assunto ainda tóxico e polarizador.

O “cauteloso” líder trabalhista, Keir Starmer, só deverá mudar a substancialmente posição do ‘Labour’ “depois de ganharem as próximas eleições e talvez mesmo só depois das eleições seguintes”, estimou o antigo diplomata, numa palestra no colégio de Peterhouse, parte da Universidade de Cambridge, onde é investigador convidado.

“Só espero que esta discussão seja relativamente racional, porque, na minha opinião, é do interesse do Reino Unido, da União Europeia, do Ocidente e dos países democráticos que estabeleçamos condições ainda melhores para nos relacionarmos no futuro”, vincou.

O antigo diplomata antecipou que o Reino Unido terá de questionar-se se quer continuar fora da união aduaneira e do mercado único europeu, como acontece desde que saiu da UE em 2021.

“Ou se está dentro ou se está fora, é muito difícil estar dentro e fora ao mesmo tempo devido à complexidade da arquitetura”, argumentou, avisando que as “atitudes voluntaristas” dos 27 para atenuar o impacto do ‘Brexit’ “têm um efeito limitado”.

O ano de 2025 deverá ser importante para definir a evolução futura das nossas relações na preparação para o processo de revisão do Acordo de Comércio e Cooperação, em 2026, indicou.

Para Vale de Almeida, a relação Reino Unido-UE “é tão crucial que merece investimento, atenção e criatividade suficientes”, urgindo os dois lados a manter o diálogo.

“Tenho a certeza de que lá chegaremos. Tenho a certeza de que ultrapassaremos os constrangimentos que o Brexit criou”, afirmou.