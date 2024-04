Israel: Três navios com ajuda humanitária perto de Gaza - MNE cipriota

Três navios carregados com toneladas de ajuda humanitária para a Faixa de Gaza, que atravessa uma grave crise humanitária e alimentar devido à ofensiva israelita, estão a aproximar-se do território, anunciou hoje o chefe da diplomacia de Chipre.

Constantinos Kombos adiantou à agência The Associated Press (AP) que os três navios receberam permissão para começar a descarregar a carga.

A guerra entre Israel e o movimento islamita Hamas, em curso há quase seis meses, deslocou a maior parte da população de Gaza e levou um terço dos seus habitantes à beira da fome.

De acordo com a instituição de caridade norte-americana World Central Kitchen (WCK), os navios “Jennifer”, “Open Arms”, “Ledra Dynamic” e uma barcaça transportam artigos prontos a comer suficientes para preparar mais de um milhão de refeições.

Os artigos incluem arroz, massa, farinha e legumes enlatados.

O alto representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrell, congratulou-se no domingo com a “determinação em salvar vidas” das organizações não-governamentais Open Arms e World Central Kitchen (WCK), na sua segunda missão marítima de entrega de alimentos à população da Faixa de Gaza.

“Um segundo navio da WCK e da Open Arms partiu de Chipre em direção a Gaza com ajuda. A sua determinação em salvar vidas é admirável: as pessoas em Gaza estão a morrer à fome. É cada vez mais urgente que todas as rotas terrestres estejam abertas ao acesso humanitário total e seguro para evitar a propagação da fome”, publicou Borrell na sua conta da rede social X.

Esta segunda missão partiu no sábado passado com “centenas de toneladas de alimentos”, após o sucesso da primeira entrega, que levou quase 200 toneladas de alimentos e água aos civis palestinianos.

A viagem do navio “Open Arms” é a segunda da chamada operação “Amaltea”, que visa estabelecer um corredor marítimo humanitário entre Chipre e o enclave palestiniano, face às enormes dificuldades enfrentadas pelas operações de entrada de ajuda por terra na Faixa de Gaza.