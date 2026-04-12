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Irão: Trump volta a ameaçar aniquilar Teerão caso não seja alcançado um acordo

    Irão: Trump volta a ameaçar aniquilar Teerão caso não seja alcançado um acordo
    Trump volta a dizer que pode aniquilar o Irão “num dia”. BONNIE CASH / POOL / EPA
Lusa

Mundo
Data de publicação
12 Abril 2026
16:26

O Presidente norte-americano voltou hoje a ameaçar “aniquilar o Irão” e destruir todas as infraestruturas energéticas iranianas caso não se chegue a um acordo para pôr fim ao conflito no Médio Oriente.

“Eu poderia aniquilar o Irão num dia. Poderia aniquilá-lo numa hora”, afirmou Donald Trump na televisão norte-americana Fox News.

O republicano disse que teria como alvo “todas as suas infraestruturas energéticas, todas as suas fábricas, todas as suas centrais elétricas, o que é considerável”.

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