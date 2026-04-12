Irão: Omã pede a Teerão e EUA que façam “concessões dolorosas” para fazer avançar negociações

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Omã sugeriu hoje ao Irão e aos Estados Unidos que façam “concessões dolorosas” para levar as negociações a bom termo, apelando simultaneamente a “uma prorrogação do cessar-fogo”.
”Para ter sucesso, cada um terá talvez de fazer concessões dolorosas, mas isso não é nada comparado com a dor do fracasso e da guerra”, afirmou Badr al-Busaidi na rede social X, algumas horas após o fracasso das negociações entre as duas partes durante uma reunião no Paquistão.
”Exorto veementemente a que o cessar-fogo seja prolongado e que as conversações prossigam”, escreveu ainda o ministro de Omã, que tinha mediado outras discussões entre Teerão e Washington antes do início da guerra.
Um dos principais pontos de discórdia entre Teerão e Washington é em torno do estreito de Ormuz.
Uma das condições que Teerão levou para as negociações em Islamabad foi a da manutenção do controlo do estreito e cobrança de taxas à navegação, a dividir com Omã, na outra margem de Ormuz.
O Irão tem mantido o controlo total sobre a navegação pelo estreito, tendo apenas permitido desde o início da guerra a passagem de navios de países aliados, e com os quais manteve conversações recentes, como são os casos da China e da índia.
O comunicado da diplomacia de Omã surge momentos depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter anunciado um bloqueio naval por parte dos Estados Unidos ao estreito.
O republicano justificou esta decisão com a intransigência de Teerão em abandonar as suas ambições nucleares, ainda que as discussões no Paquistão tenham corrido bem e que “a maioria dos pontos” tenham sido “objeto de um acordo”.
“A partir de agora, a Marinha dos Estados Unidos, a melhor do mundo, dará início ao processo de bloqueio de todos os navios que tentem entrar ou sair do estreito de Ormuz”, escreveu na sua rede social, a respeito da via marítima estratégica por onde transita um quinto do petróleo bruto mundial e que se situa entre o Irão e o sultanato de Omã.
Em duas longas mensagens, o líder norte-americano advertiu: “qualquer iraniano que nos dispare, ou que dispare contra navios pacíficos, será pulverizado”, dando a entender que “outros países” estariam envolvidos no esforço de bloqueio, sem, no entanto, os nomear.
Antes da comunicação de Trump, o sultão de Omã, Haitham bin Tarik al Said, conversou com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, com este último a instar os Estados Unidos e o Irão a “encontrarem uma solução” e a evitarem qualquer escalada significativa do conflito.
Ambos abordaram as conversações de paz entre Washington e Teerão e concordaram que é vital que o cessar-fogo se mantenha e que todas as partes evitem qualquer escalada, referiu o gabinete de Starmer, em comunicado.
O sultão de Omã atualizou Starmer sobre a situação no estreito de Ormuz, tendo o líder britânico agradecido os esforços de Omã para resgatar os marinheiros dos navios em perigo na região.
O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, deu hoje por terminadas as negociações entre Washington e Teerão, sem acordo de paz, depois de os iranianos se recusarem a aceitar as condições americanas de não desenvolverem uma arma nuclear.
Há cidades que nos conquistam à primeira vista. Bogotá não é uma delas. E talvez seja precisamente por isso que vale a pena.
A Colômbia chega-nos quase...
Estes são conceitos, que têm ganho maior destaque no nosso quotidiano, seja via imprensa ou via internet, seja por, lamentavelmente, alguma vez todos nos...
Os de meia-idade lembram-se dos telefonemas de Raul Solnado para o inimigo ou da sua experiência como militar improvisado. Era uma espécie de ‘Gozar com...
Celebrou-se, recentemente, o Dia da Autonomia da Madeira, quando se assinalam 50 anos da sua conquista. Como habitual, multiplicaram-se os discursos laudatórios,...
“É tudo farinha do mesmo saco”, é uma expressão comummente utilizada para generalizar a ideia de que uma pessoa não vale nada, ou que são todos iguais,...
DO FIM AO INFINITO
O Rapaz fez dois amigos do peito, amigos a valer, no princípio dos anos 80 do século passado, quando andava no 7.º ano. Eram colegas de turma e os três...
O debate em torno da reformulação do Subsídio Social de Mobilidade (SSM) voltou ao centro da agenda política e, uma vez mais, corre o risco de terminar...
Cem anos de existência — seja na vida de uma pessoa ou de uma instituição — é um marco notável.
Ainda mais notável se esse percurso for recheado de trabalho,...
Há experiências humanas que escapam à linguagem. A parentalidade é uma delas. Não começa apenas no momento do nascimento de um filho.
Inicia-se no instante...
Hoje, e por estarmos em abril, volto a escrever sobre um tema que a todos nós é muito caro. Escrevo sobre as nossas crianças e jovens. Os mais atentos,...
O FC Porto saiu da 27.ª jornada da Primeira Liga mantendo a liderança isolada, num fim de semana condicionado pelo adiamento de um dos jogos dos candidatos ao título.
O encontro do Sporting...
O Museu de Imprensa da Madeira acolhe amanhã o II Fórum Mobilidade Global, Integração e Diversidade Cultural, sob o lema Mundos em Diálogo.
A sessão de...
O líder FC Porto venceu hoje por 3-1 o Estoril Praia, na 29.ª jornada da I Liga de futebol, e manteve as distâncias para os dois mais diretos perseguidores,...
O candidato da oposição húngara Peter Magyar, que venceu as eleições legislativas de hoje, disse que o seu partido libertou a Hungria, após colocar fim...
O líder da oposição húngara, Peter Magyar, disse hoje que o primeiro-ministro Viktor Orbán reconheceu a derrota nas eleições num telefonema, após serem...
O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, reconheceu hoje a derrota nas eleições legislativas, após o que chamou de resultado “doloroso”, encerrando...
O Nacional perdeu hoje por 2-0 diante do Benfica, em partida da 29.ª jornada da I Liga de futebol disputada no Estádio da Luz, em Lisboa.
Depois do empate...
Alcides Nóbrega, presidente da Assembleia Geral da Confraria Enogastronómica da Madeira, foi este fim de semana reeleito e empossado presidente da Federação...
A recolha de biometria nas partidas dos aeroportos de Lisboa, Faro e Porto foi suspensa no fim de semana quando o tempo de espera estava elevado, explicou...
O Nacional foi para o intervalo a perder por 2-0 diante do Benfica, em partida da 29.ª jornada da I Liga de futebol que está a ser disputada no Estádio...
O ramo de saída 6 da via rápida para o nó de Câmara de Lobos, no sentido Ribeira Brava-Machico, estará encerrado ao trânsito amanhã, segunda-feira, entre...