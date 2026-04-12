Pódio da 24.ª Exposição Regional do Limão fica na freguesia da Ilha

Os três primeiros lugares da 24.ª edição da Exposição Regional do Limão foram atribuídos hoje a três produtores da Ilha, freguesia que, entre ontem e hoje, acolhe o certame.
Aurélia Maria Pedro, ganhou o primeiro prémio regional, assim como os prémios atribuídos pela Câmara Municipal de Santana e pela Junta de Freguesia da Ilha. O segundo lugar foi atribuído a Maria Gorte Vieira e o terceiro a Manuel Egídio Aguiar, da mesma freguesia.
Os restantes prémios, do 4.º ao 10.º, foram conquistados, respetivamente, por Maria Lindina dos Reis (São Jorge), Ana Isabel Caires (Santana), Maria Ribeiro Lourenço (Ponta do Pargo), Maria José Spínola (Ilha), Maria Lourenço Silva (Santana), Serafim Branco Freitas (São Roque do Faial) e Maria Angelina Gouveia (Machico).
O secretário regional da Agricultura e Pescas, presente no evento, realçou a participação de 700 produtores na mostra que hoje encerra no Polidesportivo Prof.ª Lídia Pedro.
Nuno Maciel destacou o aumento da produção, dos últimos cinco anos, depois de um momento menos bom, em que uma doença afetou os limoeiros, obrigando a uma intervenção da parte dos técnicos da tutela da Agricultura. “Métodos biológicos resolveram o problema”, disse.
O governante assume que é preciso agora apostar na qualidade e na valorização do preço do produto, para que os agricultores possam aumentar os seus rendimentos. Um trabalho que, segundo disse, deverá ser feito em conjunto, “com serenidade, estratégia e planeamento”, entre os produtores, o Governo Regional, a Casa do Povo, entre outras entidades.
Fazendo alusão aos benefícios popularmente reconhecidos ao limão, Maciel disse que se “quem tem em casa um limão tem uma ‘farmácia’” ali estiveram presentes “700 ‘farmacêuticos’”.
A Exposição Regional enquadra-se na Festa do Limão, organizada pela Casa do Povo da Ilha, em parceria com a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, com a colaboração de outras entidades, públicas e privadas.
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