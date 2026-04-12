Irão: Trump ameaça impor tarifas de 50% à China caso preste apoio militar a Teerão

O Presidente norte-americano ameaçou hoje impor tarifas de 50% sobre os produtos provenientes da China, caso Pequim preste ajuda militar ao Irão na guerra no Médio Oriente.

“Se forem apanhados a fazer isso, serão alvo de direitos aduaneiros de 50%, o que é exorbitante”, disse Donald Trump na televisão norte-americana Fox News, após a estação CNN ter avançado a possibilidade de Pequim dotar Teerão de defesas antiaéreas.

A CNN indicou que a China estaria a preparar o envio deste tipo de armamento dentro das próximas semanas para o Irão, citando três fontes familiarizadas com questões de inteligência e defesa norte-americanas sob condição de anonimato.

Duas dessas fontes anónimas revelaram que existiam indícios de que a China está a tentar encaminhar os carregamentos através de países terceiros para ocultar a sua origem, acrescentou a estação norte-americana CNN.

Embora o republicano tenha minimizado a possibilidade de Pequim enviar armas a Teerão, deixou clara a ameaça económica caso o armamento seja enviado.

“Duvido que o fizessem, porque tenho uma relação com eles e acho que não o fariam, mas talvez o tenham feito um pouco no início”, disse Trump.

“Mas se os apanharmos a fazer isso, vão ter de pagar tarifas de 50%”, continuou.

No sábado, em declarações à imprensa na Casa Branca, já tinha avisado que se Pequim enviasse armas a Teerão iria “ter grandes problemas”.

Trump deverá deslocar-se a Pequim de 14 a 15 de maio, onde se reunirá com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, após ter adiado uma cimeira anterior devido à guerra com o Irão.

A ameaça surge após o Presidente dos Estados Unidos ter anunciado hoje que a marinha norte-americana vai iniciar um bloqueio às entradas e saídas de navios no estreito de Ormuz, após o fim das conversações com o Irão.

“Instruí a nossa marinha para procurar intercetar todas as embarcações em águas internacionais que tenham pago portagens ao Irão. Ninguém que pague uma portagem ilegal terá passagem segura em alto-mar”, disse Trump.

As negociações presenciais terminaram hoje de madrugada (em Lisboa), após 21 horas, deixando em dúvida um frágil cessar-fogo de duas semanas.

A delegação norte-americana disse que as negociações falharam devido ao que descreveram como a recusa do Irão em comprometer-se a abandonar o caminho para uma arma nuclear.