O Brasil começou hoje a bloquear mais de 2.000 sites de apostas desportivas que não cumprem as exigências do Governo brasileiro, informou a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em comunicado.

A agência notificou as operadoras sobre os endereços web que devem ser bloqueados e retirados de circulação nos próximos dias.

As empresas que manifestaram interesse em cumprir as regras impostas pelo Ministério das Finanças continuarão a operar até dezembro e, em seguida, o bloqueio será reforçado para que, a partir de 2025, só estejam ativos os operadores que estiverem totalmente em conformidade.

“Se não der resultado com a regulamentação, eu não terei nenhuma dúvida em acabar definitivamente com isso”, disse o Presidente brasileiro, Lula da Silva, no domingo, em São Paulo, citado pela imprensa local.

Além dessa proibição, o Governo brasileiro está a trabalhar para restringir algumas formas de pagamento, como o uso de cartões de crédito e o cartão do Bolsa Família, principal programa de subsídio para a população mais pobre.

Dados do Banco Central mostram que os beneficiários do Bolsa Família, o principal programa de distribuição de rendimento do Governo, fizeram transferências de cerca de 500 milhões de euros para empresas de jogos de azar em agosto.

Para Lula da Silva, não é possível aceitar “que o pessoal do Bolsa Família está gastando dinheiro fazendo apostas, não é possível que tenha alguém fazendo isso”.

Desde o início do ano, o Governo tem vindo a atacar as empresas de jogos de azar na Internet. Há menos de uma semana, o Presidente brasileiro antecipou a decisão e prometeu medidas adicionais para evitar que se tornem “uma doença”.

“Conheço gente que perdeu casa, que perdeu carro, que gasta o salário todo numa sexta ou sábado. Isso é uma doença que nós precisamos tratar também com o aspeto da saúde”, frisou.