Mau tempo adia festa na Ribeira Brava

A Junta de Freguesia da Ribeira Brava acaba de assumir o adiamento das comemorações dos 564 anos da localidade.

O programa oficial previa várias atividades, entre quinta e domingo, mas as previsões de mau tempo obrigaram a uma profunda alteração no cartaz.

Segundo sabe o JM, a Junta de Freguesia optou por adiar a maior parte dos eventos, com exceção da sessão solene, agendada para 21 de março, sábado, às 17 horas.

Outras iniciativas, nomeadamente o espetáculo com André Sardet, previsto também para sábado, ficam para nova data a anunciar.

O mesmo com a banda AOAKASO e outros grupos que tinham presença confirmada sexta, sábado e domingo.