Decorreu, esta manhã, no auditório da Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia, a apresentação do livro ‘Maria-Rapaz’, da autora madeirense Ana Sofia Rodrigues, formadora da DTIM, sucedida de uma sessão de autógrafos.

Conforme informa uma nota enviada à redação, a Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação associou-se a esta iniciativa do parceiro Kairosport, “pela importância do tema que a obra aborda - igualdade de género no desporto”.

Na sessão de apresentação do livro estiveram presentes algumas entidades regionais, nomeadamente a diretora regional da Cidadania e Assuntos Sociais, Graça Moniz, o diretor regional de Desporto, David Gomes, o presidente do Conselho Diretivo da DTIM, Horácio Bento de Gouveia, e ainda jovens estudantes da escola anfitriã e representantes de associações desportivas, entre outros.

Pelas 19h00 decorre na FNA Madeira a apresentação do livro, numa sessão de autógrafos aberta ao publico.