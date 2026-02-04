Mobilidade: easyJet acelera o reembolso das viagens

A easyJet anuncia, em comunicado, que a partir de hoje entra em pleno funcionamento a validação de dados entre a companhia aérea e a plataforma digital que simplifica e acelera o reembolso do Subsídio Social de Mobilidade (SSM) para os residentes no arquipélago da Madeira.

“A easyJet, a companhia aérea n.º 1 nesta Região Autónoma, foi a principal impulsionadora desta mudança, liderando o projeto que resultou num Memorando de Entendimento (MdE) assinado entre a easyJet e a Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, em representação do Governo da República”, destaca a empresa..

A partir de agora, a easyJet assume o compromisso de validar automaticamente os dados apresentados pelos residentes na plataforma digital.

A companhia sublinha que “isto permite que todos os passageiros que voam com a companhia aérea recebam os seus reembolsos de forma mais célere e desburocratizada”. O resultado, reforça, “é um avanço significativo: logo após a compra de um voo elegível, os passageiros poderão aceder, de forma imediata, ao reembolso a que têm direito, numa relação que se mantém direta e exclusiva entre o Estado Português e o residente beneficiário”.

“Estamos extremamente orgulhosos por liderar esta revolução digital na Madeira, o que reflete o nosso compromisso em facilitar a vida dos residentes que escolhem a easyJet para as suas deslocações ao continente. Esta plataforma de validação automática representa um avanço significativo na desburocratização e agilização de todo o processo, tornando a experiência de voo com a easyJet ainda mais simples e segura. É também um passo fundamental na prevenção de fraude, que reafirma a easyJet como uma companhia atenta às necessidades dos seus passageiros e pioneira na adoção de soluções tecnológicas”, afirma José Lopes, diretor da easyJet para Portugal.

Todos os clientes easyJet que utilizem um cartão de crédito para comprar o seu voo, terão o reembolso efetuado antes da data de liquidação do mesmo.

Dessa forma, os residentes que viajem com a easyJet irão suportar exclusivamente, desde o momento da compra do bilhete, apenas a parte da tarifa que lhes é devida. Esta validação automática dos dados elimina a necessidade de múltiplos passos e documentação em papel, diminuindo drasticamente a burocracia e o impacto financeiro que existia no processo anterior.

De acordo com a mesma fonte, “a easyJet reconhece o SSM como um instrumento fundamental de coesão social e territorial. Este MdE contribui diretamente para mitigar os efeitos da insularidade, em particular junto das gerações mais jovens que vivem/estudam nas ilhas e no continente”.

A easyJet compromete-se a continuar a trabalhar “em estreita colaboração com todas as entidades relevantes para inovar e oferecer soluções que simplifiquem a vida dos seus clientes, aumentando e facilitando a conectividade dos madeirenses e porto-santenses a Portugal continental e à Europa e, assim, reforçando a sua posição de liderança e compromisso com a região”.