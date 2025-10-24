Ligação a Faro mantém-se e duplica oferta

A ligação aérea entre a Madeira e Faro, operada pela TAP, pela primeira vez foi um sucesso e como tal será replicada e reforçada com quase o dobro das frequências.

A novidade foi avançada esta tarde em conferência de imprensa realizada na Quinta Magnólia. A partir de hoje, segundo o diretor de vendas, estão à venda os bilhetes para o período entre março e outubro de 2026. Mais oferta e mais meses.

Segundo Nuno Santos, a operação realizada este ano teve uma resposta do mercado “extremamente elevada”, pois dos 6.400 lugares colocados à disposição foram vendidos 83%. Para 2026, a oferta será de 13 mil lugares.

Eduardo Jesus saudou a companhia pelo trabalho desenvolvido e disse que a rota para além da vertente turística tem sido bastante útil para os madeirenses, nomeadamente estudantes que frequentam o ensino superior no sul do país.

Segundo o governante, esta ligação tem servido também para abrir o aeroporto de Faro como alternativo aos de Lisboa e do Porto.

Na vertente turística disse servir também de cartão de visita para o golfe da Madeira, uma vez que no Algarve a modalidade está condicionada pela sazonalidade.

O potencial da rota é também o de permitir que a Madeira seja um ponto de viagem, nomeadamente de americanos, que a têm usado na ligação ao Algarve e daí para outros destinos.