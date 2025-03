O primeiro empreendimento de habitação, com 40 apartamentos, promovido pela COOHAFAL, está apontado para o primeiro semestre de 2027.

Segundo Rui Alves, que esta tarde tomou posse como presidente da direção da cooperativa de habitação, agora reativada, será um prédio no concelho do Funchal.

Sem avançar com muitos pormenores, disse que será condição essencial a cedência de terrenos do domínio público, para que a cooperativa possa avançar.

A tomada de posse, realizada no átrio do Museu de Fotografia da Madeira, contou com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e da presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra.

Rui Alves vincou a necessidade de construção de habitação para a classe média, que, segundo disse, tem estado excluída de qualquer apoio. Defende que o problema da habitação é político e, como tal, apela aos poderes políticos maior cooperação para com as cooperativas.

Ventura Garcês e Miguel Tropa acompanham Rui Alves na direção e a mesa da Assembleia Geral é presidida por Francisco Fernandes.