Marítimo: Fábio China escreve mensagem de despedida

Após 11 temporadas no Marítimo, Fábio China não vai permanecer no clube enquanto futebolista.

Esta quinta-feira, o lateral-esquerdo, de 32 anos, escreveu uma mensagem de despedida nas redes sociais.

“As despedidas nunca são fáceis. E esta não é exceção. Foram mais de 10 anos a vestir a camisola do Marítimo, com o mesmo orgulho desde o primeiro dia até ao último.

Foi uma honra defender este emblema, com garra, dentro e fora de campo. Uma vez maritimista, para sempre verde-rubro!”, escreveu o futebolista que cumpriu 170 jogos pela equipa principal do Marítimo.

Formado no CDR Prazeres e com passagem pelo Estrela da Calheta, Fábio China ingressou nos verde-rubros em 2014/15 para representar a equipa C.

Na época seguinte alinhou sobretudo na equipa B, tendo se estreado no conjunto principal, lançado por Nelo Vingada.

Refira-se que Fábio China vai prosseguir a carreira de futebolista ou aceitar o convite para assumir um lugar na estrutura da SAD maritimista.