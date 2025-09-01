MADEIRA Meteorologia
Marítimo: Butzke assina por uma temporada

    Atacante é o 8.º reforço para 2025/26. CSM
O Marítimo oficializou esta segunda-feira a contratação de Adrián Butzke. Proveniente do Vitória de Guimarães, o avançado espanhol assinou um vínculo válido por uma temporada, com outra de opção.

O atacante, de 26 anos, no temporada anterior esteve emprestado pelos minhotos ao Nacional, onde somou 12 jogos sem qualquer golo, e ao Mirandés, do segundo escalão espanhol.

Butzke é o oitavo reforço do Marítimo para 2025/26, depois de Paulo Henrique, Xavi Grande, Martín Tejón, Marco Cruz, Raphael Guzzo, Simo Bouzaidi e Alberth Elis.

