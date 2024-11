Liga das Nações: Martínez muda mais de meia equipa para o duelo contra a Croácia

Muitas alterações e para todos os gostos no onze inicial de Portugal eleito por Roberto Martínez para o encontro contra a Croácia. Apenas quatro jogadores repetem a titularidade face ao duelo contra a Polónia, que os lusos venceram por 5-1, no Estádio do Dragão.

Portugal, já apurado e com o primeiro lugar garantido, fecha hoje a fase de grupos da Liga das Nações de futebol em Split.

Onze de Portugal: José Sá; Tomás Araújo, Renato Veiga, Nuno Mendes, Nélson Semedo; João Neves, Vitinha, Otávio, João Cancelo; João Félix, Rafael Leão.