Realiza-se amanhã, 5 de abril, a partir das 15h, uma iniciativa de cidadãos, junto à Assembleia Legislativa da Madeira, para “exigir ações e legislação que proteja as vítimas de violência sexual”.

Esta iniciativa surge em consonância com a iniciativa nacional que ocorrerá também em outras cidades do país. “Chegou o momento de exigir justiça em casos de violência sexual e moral. Não podemos mais aceitar a impunidade de quem viola, filma e compartilha a dor alheia. A violência não é só um crime isolado, é uma manifestação de uma cultura que ainda falha em proteger as vítimas e responsabilizar os agressores. Neste 5 de Abril, unimo-nos para exigir mudanças reais, para que todas as vítimas sejam ouvidas e os responsáveis paguem pelas suas ações”, expressa um comunicado assinado pela cidadã Ana Moniz.

“Não ao silenciamento, não à impunidade!”, defende.