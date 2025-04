Olhando para o posicionamento das escolas de ensino básico da Madeira no ranking de 2024, os três primeiros lugares pertencem a escolas privadas, com o Externato da Apresentação de Maria a liderar, na 53ª posição em ‘mais de 50 provas, e na 72ª posição geral. Segue-se o Colégio de Santa Teresinha na 81ª e 110ª posições de mais de 50 provas e geral, respetivamente e os Salesianos, em 101º e 136º lugares.

A primeira escola pública a constar no ranking de escolas básicas está no Porto Santo, em concreto, a Básica e Secundária com Pré-Escolar e Creche Professor Dr. Francisco de Freitas Branco, neste caso, em quarto lugar com 168ª posição em mais de 50 provas realizadas e na 222ª posição geral.

A Horácio Bento de Gouveia e a Bispo D. Manuel Ferreira Cabral (Santana) seguem-se na lista em 5º e 6º lugar regional, com o 7º lugar a ser ocupado por uma escola privada, beste caso o colégio Infante D. Henrique. As escolas básicas de Santa Cruz, da Ponta do Sol e do Caniço fecham o ‘Top 10’ regional.