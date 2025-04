Causou profunda consternação no seio da Comunidade a notícia do perecimento de Bernardino Macedo Faria, natural da freguesia da Ponta do Sol, figura de vulto e exemplo constante de dedicação e bem fazer à Comunidade.

Bernardino Faria, pereceu durante a noite numa clínica em Midrand onde se encontrava internado há alguns dias.

Para além de um bem-sucedido homem de negócios, sempre demonstrou nunca voltar as costas aos seus, especialmente aqueles que procuraram refúgio na África do Sul devido à descolonização verificada em 1975.

Conhecido objetor e inconformado sobre a “Questão de Olivença”, que ainda hoje é motivo de litígio entre Portugal e Espanha, evocou várias vezes o tratado de Alcanizes de 1927, que determinou Olivença como parte integrante do território português, mas que em 1801 foi revertido pelo tratado de Badajoz, denunciado aproximadamente uma década depois.

Pessoalmente, assisti a duas situações de grande discordância sobre Olivença entre Bernardino Macedo Faria e dois representantes de Espanha, na cidade de Joanesburgo.

Bernardino Macedo Faria, era pessoa propensa à solidariedade e foi sem sombra de dúvida o grande impulsionador para a aquisição e construção do Lar de Terceira Idade, Rainha Santa Isabel em Albertskroon.

A sua morte será sentida profundamente pelos seus familiares e muitos amigos que deixou e muito especialmente pela contribuição em termos de solidariedade à comunidade portuguesa da África do Sul que jamais será olvidada.

O JM apresenta as suas condolências a todos os familiares e amigos.