O Natural Pools Beerhouse, situado acima das piscinas naturais do Porto Moniz, abre as suas portas pela primeira vez amanhã, com a inauguração que terá lugar pelas 17h00 e depois com a Natural Pools Beerfest com início às 18h00.

Com este espaço “o objetivo é criar uma centralidade no Porto Moniz, e, desta forma, dar resposta que até agora não existia para quem procurava um espaço para relaxar, conviver, beber boa cerveja e assistir a boa música ao vivo”, revela a empresa em comunicado.

“Neste mesmo espaço irá nascer, a curto prazo, no piso superior, 10 novos quartos da tipologia suites. Será um produto de gama média-alta, sobre as piscinas naturais”, adita.

Às 18h o Natural Pools Beerfest contará com várias bandas regionais, como os Sena Collective, Joaquim Machado & The Walking Grooves, Banda Filarmónica Recreio Camponês e Seca Pipas, entre outros. O bilhete, que inclui comida, bebida e diversão sem custos adicionais, foi concebido “para que os participantes possam desfrutar do momento na sua plenitude”. Haverá também degustações especiais e muitas surpresas ao longo da noite.

João Carlos Nunes, administrador da empresa detentora, revela que o investimento feito neste espaço ronda os quatro milhões de euros e o impacto local será significativo, tanto no turismo como na criação de emprego. “Contamos com uma equipa entre 25 e 30 colaboradores, repartidos entre várias funções. Não temos dúvida que o futuro será de muita luta mas ao mesmo tempo de muita esperança”, afirma.

A inauguração do espaço será presidida pelo secretário regional da Economia Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, contando também com a presença do presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, Emanuel Câmara.