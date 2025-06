Liga das Nações: Fátima Pinto titular e Telma Encarnação suplente

Portugal e Bélgica enfrentam-se hoje, a partir das 18h00, no Estádio do Marítimo, no Funchal, em jogo da 6.º e última jornada do Grupo A3 da Liga das Nações Feminina 2025.

Para este encontro, Portugal contará com uma madeirense titular. Fátima Pinto vai alinhar de início, ao passo que Telma Encarnação é suplente.

Onze de Portugal: Patrícia Morais, Ana Borges, Catarina Amado, Carolina Correia, Carole Costa, Andreia Norton, Fátima Pinto, Andreia Jacinto, Tatiana Pinto, Jéssica Silva e Diana Silva.

No banco de suplentes português: Sierra Cota-Yarde, Inês Pereira, Ana Seiça, Samara Lino, Dolores Silva, Beatriz Fonseca, Andreia Faria, Telma Encarnação, Ana Capeta, Stephanie Ribeiro, Carolina Mendes, Ana Dias

Onze da Bélgica: Lisa Lichtfus, Davina Philtjens, Laura Deloose, Amber Tysiak, Justine Vanhaevermaet, Janice Cayman, Jill Janssens, Tessa Wullaert, Tine De Caigny, Jarne Teulings e Hannah Eurlings

O jogo terá arbitragem sob arbitragem da sueca Tess Olofsson.

Recorde-se que a seleção portuguesa feminina de futebol vai procurar hoje assegurar o terceiro lugar no Grupo A3, que dá acesso ao play-off de manutenção na Liga das Nações, na receção à Bélgica, sendo que um empate será suficiente.