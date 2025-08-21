MADEIRA Meteorologia
Liga Conferência: Santa Clara perde em casa com Shamrock Rovers

    Irlandeses venceram de reviravolta. EDUARDO COSTA / EPA
21 Agosto 2025
22:48
O Santa Clara perdeu hoje por 2-1 com os irlandeses do Shamrock Rovers, em encontro da primeira mão do play-off de acesso à fase de liga da Liga Conferência, disputado em Ponta Delgada, nos Açores.

Vinicius Lopes, aos 20 minutos, ainda adiantou os açorianos, que procuram a primeira presença na fase principal de uma competição europeia, mas Daniel Grant, aos 43, e Daniel Mandoui, aos 66, selaram a reviravolta.

O encontro da segunda mão está marcado para 28 de agosto, em Dublin, com o vencedor da eliminatória a qualificar-se para a fase de liga da Liga conferência.

Na anterior participação europeia, a formação açoriana ficou-se pelo play-off da Liga Conferência, em 2021/22, eliminada pelos sérvios do Partizan (2-1 em casa e 0-2 fora).

