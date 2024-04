LE: Benfica não desiste do campeonato, mas foco está na Europa - Schmidt

O treinador Roger Schmidt disse hoje que o Benfica não desiste de lutar pelo título da I Liga portuguesa de futebol, mas garantiu que a equipa está agora motivada para defrontar o Marselha, na Liga Europa.

“Não vamos desistir do campeonato, isso é certo. Sabemos que é difícil, que já não há muitos jogos, mas é possível. Não vamos parar de jogar no campeonato para focar completamente na Liga Europa”, atirou o técnico ‘encarnado’, no Seixal, quando questionado sobre se a competição europeia pode ser uma salvação para a época.

A derrota com o Sporting (2-1), no sábado, deixou o Benfica a quatro pontos do primeiro lugar, com os ‘leões com menos um jogo, mas Schmidt frisou que a equipa “esforçou-se muito”, mas “não teve sorte”, e lembrou a “boa prestação” para motivar os jogadores na preparação “para o resto da época e para a Liga Europa”.

“Esse é o meu foco e sinto que a equipa está com a mesma mentalidade. Vi-os desapontados após o jogo, mas agora já estão motivados para o resto da época e especialmente para a Liga Europa”, revelou.

Sobre o seu futuro e as notícias sobre o alegado interesse do Benfica em contratar José Mourinho para o seu lugar, o técnico recusou comentar, alegando que as “histórias” da comunicação social não são um “problema” seu.

Depois, questionado sobre o comportamento de Dí Maria e sobre um lance no ‘dérbi’ que envolveu ainda Pedro Gonçalves, Schmidt reconheceu que houve “um toque na cara” do jogador do Sporting, mas rejeitou que tenha sido “duro ou para o derrubar” e saiu em defesa do seu jogador, alegando que não é protegido pelos árbitros.

“Não foi 100% correto, mas eu vejo o quadro completo e isso é que o Ángel é um grande jogador, num grande momento de forma. E é também um futebolista muito justo. Na minha opinião, os árbitros usam-no para mostrar a sua vontade, o seu poder, porque não apitam muitas faltas sobre ele”, criticou.

Antes do técnico, também Florentino recordou as incidências do dérbi para garantir, na mesma linha de Schmidt, que os ‘encarnados’ não atiram a toalha ao chão na I Liga, apesar de estarem, agora, focados na Liga Europa.

“Ainda temos possibilidades, porque matematicamente ainda podemos ganhar o campeonato e vamos acreditar até ao fim, mas o nosso foco está no jogo de amanhã [quinta-feira], com o Marselha”, assegurou o médio das ‘águias’.

O Benfica recebe o Marselha na quinta-feira, em partida da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa de futebol, com início previsto para as 20.00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem do inglês Michael Oliver.

A equipa orientada por Roger Schmidt vem de um empate (2-2) e uma derrota (2-1) com o Sporting, em encontros que a deixaram fora da Taça de Portugal, o primeiro, e a quatro pontos da liderança do campeonato, o segundo, sendo que o Sporting tem ainda um jogo em atraso.

Os ‘encarnados’ chegam aos quartos de final da Liga Europa após terem ‘caído’ da Liga dos Campeões, em terceiro lugar do Grupo D, atrás de Real Sociedad e Inter Milão, e de terem afastado o Toulouse (França) no ‘play-off’ de acesso aos oitavos de final e o Rangers (Escócia) nessa fase da competição.