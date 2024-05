No seguimento das declarações, vindas a público esta manhã, do deputado do Chega sobre a intervenção na Estrada Regional 222, entre o Sítio da Praia e os Zimbreiros, na freguesia da Tabua, a ARM elucida o “Celestino Sebastião de que a dita intervenção está a ser realizada de forma coordenada entre a ARM e a DRE – Direção Regional de Estradas, precisamente para se otimizar os meios e os investimentos em causa”.

Num comunicado enviado às redações, a ARM lamenta, “uma vez mais, o aproveitamento político de alguns partidos da Região, colocando em causa o trabalho sério desta empresa tendo em vista a melhoria da qualidade de vida da população da Região”.